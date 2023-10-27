緬因槍擊案 英勇退休警挺身助親子藏身保齡球館

緬因州發生今年美國最慘的槍擊案，州民在路邊舉牌為路易斯頓居民打氣。（美聯社）

緬因州路易斯頓市(Lewiston)25日槍擊 案是美國今年死傷最慘重的大規模槍擊案，兇嫌在保齡球館、酒吧與餐廳逞凶，造成至少18人死亡、13人受傷，目擊者與生還者敘述親身經歷，其中英勇的退休 警員挺身協助親子藏身保齡球館，另有腿部中彈的少女驚恐表示，「沒想到會帶著槍傷成長」。

萊莉‧杜蒙(Riley Dumont)表示，槍案發生時，11歲的女兒正在保齡球館參加青年活動。

杜蒙表示，警察退休的父親很快明白情勢嚴重，挺身保護保齡球館內的民眾。

杜蒙告訴美國廣播公司(ABC)訪談節目「夜線新聞」(Nightline)說：「我爸當警察40年，他幾乎馬上進入狀態，把我們趕到一塊兒，確保我們都安全，而當下情況是，他等待警察從前門進入，他在我們前面保護大家，就像孩子躲在長椅後方。」

杜蒙表示，她與女兒，還有其他家長與幼童躲在一起，她認為，父親可以拯救大家的性命。

杜蒙說：「我趴在我女兒身上，我媽則躺在我身上，時間過得很慢，就像一輩子。」

杜蒙表示，避難期間有許多人啜泣、嗚咽，「我媽和我試圖讓大家保持安靜並互相安慰，這些是我除了槍聲以外，唯一記得的聲音」。

保齡球館的目擊者形容，當時許多人躲在桌椅後方，甚至躲進走廊盡頭的保齡球換瓶機裡。

母親梅跟‧哈欽森 (Meghan Hutchinson)表示，「當我轉過身，就看到兇手。我不知道那是鳴槍警告，還是他已經殺了人。」

她說：「走廊之間有彈簧門，館方把機器藏在後方，我們就往那邊逃。我們在裡面尋找掩護，其他家長也在同一個空間，她拿起手機撥911報警。」

哈欽森的10歲女兒柔伊‧萊韋斯克(Zoey Levesque)腿部中彈，萊韋斯克說：「很恐怖，我從沒想過會帶著槍傷長大。」

萊韋斯克自述當下她想著，「怎麼會有人做這種事？現在情況如何？我要怎麼逃脫？警察會來嗎？」

保齡球館的死者就沒那麼幸運，包括報案時遭槍殺的53歲保齡球館員工崔希雅‧艾塞林(Tricia Asselin)、76歲的退休技師維奧萊特(Bob Violette)；在出事的酒吧裡，57歲店經理沃克(Joseph Walker)身亡，還有一名36歲的父親席爾(Joshua Seal)逝世，身後留下四個孩子。