緬因槍嫌是專業武器教練 曾受精神鑑定幻聽住院 揚言殺同袍

兇嫌卡德是受過專業訓練的武器教練，也是陸軍的後備軍人，7月曾接受精神鑑定。（路透）

緬因州 路易斯頓(Lewiston)連環槍擊 案兇手卡德(Robert Card)具軍事背景，不僅有陸軍預備役的油料補給專長，也是專業武器教練；他7月曾接受精神鑑定並因幻聽住院療養，也曾揚言殺害同袍；而卡德的社群媒體 檔案顯示，他按讚許多右翼和保守派人物的貼文。

棄車里斯本恐安排藏身

緬因州公共安全廳廳長索斯修克(Mike Sauschuck)表示，40歲的卡德25日晚犯案後，把做案車輛遺棄在位於路易斯頓東南部約八哩的里斯本；里斯本及路易斯頓全體居民26日仍就地避難，學校停課，鄰近路易斯頓的奧本(Auburn)進入封鎖狀態。

法院紀錄顯示，卡德2001年、2002年曾因超速和酒駕違規，但並非聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)或聯邦調查局(FBI)列管名單上的人物。

緬因州執法單位資料庫「緬因州訊息暨分析中心」公告，卡德是受過專業訓練的武器教練；陸軍表示，卡德2002年登錄為陸軍後備軍人的油料補給專家，但他不曾獲派戰鬥職。

具軍事背景的卡德合法擁有許多武器，他可能早已安排好藏身處，增加執法人員緝凶難度。

美聯社報導，卡德今年7月在西點營區因怪異舉止而被警方送去做精神鑑定，後因幻聽等心理問題住院療養兩周，他曾揚言要到緬因州薩可(Saco)的國民兵基地開槍掃射。

親友：他沒有精神疾病

不過，卡德的姻親凱蒂‧歐尼爾(Katie O'Neill)26日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時澄清，卡德沒有精神病史，「這是非常嚴重的事情，他不是這樣的人，他不是長年飽受心理疾病折磨的人。」

麻州男子史蒂夫斯(Clifford Steeves)自述2000年代初期服役期間結識卡德，從未目睹卡德做出令人擔憂的行徑。史蒂夫斯說：「他是非常好的人，很安靜，他從未濫用職權，嚴苛對待同袍或表現粗魯，(如今犯下槍擊案)令人失望。」

社群點讚右翼人士貼文

卡德的臉書(facebook)、「X平台」(前身為『推特』Twitter)目前已停權，不清楚是卡德所為，還是社群媒體公司主動封閉。