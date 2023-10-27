「全美最安全州」緬因槍響 居民驚嚇又痛心：從未見這種事

槍擊嫌犯仍在逃，警方呼籲民眾留在家中，商店不要開業，以免危險。圖為當地兒童留在家裡看向窗外。（路透）

多年享「全美最安全」聲譽的緬因州 ，其位於中部的第二大城路易斯頓市(Lewiston)也被認為治安良好，直到25日晚間驚傳發生大規模掃射。連續槍擊 事件使緬因州居民面對新的痛苦現況，避難之餘也痛心熟悉的城市已不若以往安全。

路透報導，緬因州州長米爾斯(Janet Mills)在新聞發布會上稱：「這起槍案直擊緬因州居民的認同，以及我們所珍惜的價值觀核心。這座城市的公民、心靈的平靜和安全感不應受到如此可怕的攻擊。沒有任何言語可以真切或充分地衡量緬因州人民的悲傷。」米爾斯曾在路易斯頓生活和工作，在該市與丈夫相識並撫養孩子長大。

其他居民說過去幾十年來路易斯頓因去工業化而陷入經濟困境，習慣了偶有小規模犯罪和鬥毆。一位匿名居民表示25日晚間他正在案發地點之一的保齡球館附近幫妹妹準備駕照 考試，街道上突然擠滿了警車和全副武裝的探員。「這太瘋狂了，當然有人會在街角商店或其他什麼地方打架，但從來沒有發生過這樣的事情。」

66歲、一生都住在路易斯頓的阿塞林(Mike Asselin)也說從來沒有見過這種事，他當時正在距離保齡球館幾哩的自家外頭抽菸。阿塞林說當一聽到發生槍擊時，心陡地一沉，立刻想知道受害者中是否有他認識的人。「那些人只是出門開開心心地玩而已。」

平時熙熙攘攘的路易斯頓26日異常安靜，學校和企業關閉，大多數居民遵守避難令。警方封鎖保齡球館、酒吧等槍擊現場的道路，維安人員守衛緬因州中央醫療中心入口。55歲的盧西爾(Roger Lussier Jr.)表示，他們以前從來不用擔心這種槍擊案，「這不再是一個安全的社區，現在這裡就像你在新聞上讀到的所有其他地方一樣。」