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中國前總理李克強心臟病驟逝 享年68歲

編譯盧炯燊、記者黃國樑／綜合26日電
中國前總理李克強驚傳在上海時間27日凌晨因心臟病過世，享年68歲。（路透）
中國前總理李克強驚傳在上海時間27日凌晨因心臟病過世，享年68歲。（路透）

中國前國務院總理李克強在上海休息期間，26日心臟病突發，經全力搶救無效，於27日零時10分逝世，享年68歲。

李克強是中共第17、18及19屆的中央政治局常委，共青團出身，是典型團派，曾在2007年習近平被欽定為中共的接班人之前，被認為是接任同為團派出身的胡錦濤國家主席及總書記職位的熱門人選，最後在考量權力平衡下由習近平出任，李克強只能屈居國務院總理。

卸任曾說「人在幹，天在看」引關注

李克強今年3月才結束十年的總理生涯，卸任前的2月23日，最後考察國家發展改革委、財政部時，要求「牢牢記住，發展還是我們的第一要務，發展的動力還在於改革」。但他向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發關注，認為是意有所指。

李克強最後一次被民眾拍攝到的公開露面，是8月30日訪問莫高窟，當時神情不錯。李克強3月在卸任前與國務院同事合影的影片，也被網民瘋傳，被外界解讀他在民間享有聲望，也象徵對國家主席習近平的不滿。

中國前總理李克強驚傳在上海時間27日凌晨因心臟病過世，他為團派代表人物，今年三月...
中國前總理李克強驚傳在上海時間27日凌晨因心臟病過世，他為團派代表人物，今年三月才卸任總理職務，由李強接任。（路透）

中國官媒26日都僅簡單報導李克強在上海過世的消息，距離他實際過世時間，經過了八小時，並稱「訃告後發」。

2013年第12屆全國人大，分任主席與總理的習近平與李克強，曾被視為「習李體制」繼承「胡溫體制」，是對搭檔。然而不足5年，習近平已充分展現了自己的個性與看法，李克強只能成為「大管家」，但被評價為平實接地氣的總理。

去年中共20大之前，李克強亦一度被猜測仍可能以人大委員長等位子留任中共中央政治局七常委之一，但最後七常委都是習家班人馬，團派全數出局，李克強黯然退出政治職位。但其親民勤政形象頗受各方好評，卻不料在卸任半年多後即因心臟病猝逝。

李克強最為人熟知的是他掌管中國經濟政策，為國家經濟發展制定的增長計畫，外界稱之為「克強經濟學」(Liconomics)。

英國巴克萊資本在研究報告中首先提出「克強經濟學」，是指其經濟思路和經濟政策的取向，包括不出台刺激措施、去槓桿化以及結構性改革，核心是向市場放權讓利。但李克強本人從來沒有明確提出過這三大要素，也沒有將這三大要素歸結為「克強經濟學」。

外界認為，本作為黨內第二號人物的李克強在習近平獨尊一人的強勢下，制衡角色開始消退，只能在經濟方面繼續發揮作用。

李克強是在1955年7月出生，安徽定遠人，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

李克強 習近平 國務院

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