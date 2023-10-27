封路攔檢… 緬因槍擊18死13傷陷恐懼 軍警緝凶
緬因州路易斯頓市(Lewiston)一家保齡球館和一家酒吧25日晚發生的連環槍擊案造成至少18死13傷；這是2023年至今美國發生死傷最慘重的大規模槍擊案，直到美東時間晚間10時左右，聯邦和地方執法人員仍再合力緝捕40歲的兇嫌卡德(Robert R. Card)。
緬因州大批荷槍實彈的警察26日曾持搜索令，團團包圍卡德位於鮑登(Bowdoin)的住處，用擴音器對屋內喝令：「高舉雙手，現在出來。」，但似乎沒有任何收穫。
美聯社報導，這棟民宅是卡德親戚的房子。卡德遭控25日晚間在路易斯頓(Lewiston)保齡球館及酒吧連續開槍。緬因州州警發言人摩斯(Shannon Moss)說，警方執行搜索令時，為了確保所有人員安全，透過擴音器大聲宣布是標準步驟。
控槍立法 聲浪再起
拜登總統26日宣布降半旗表達對罹難者的哀悼；路透報導，拜登26日發表聲明說，又發生一起沒有道理的大規模槍擊悲劇，全國民眾為之感傷。他說，共和黨籍國會議員應該協助推動加強槍枝管控的立法。
25日晚間大規模槍擊案消息傳出，數百名警力、數十名聯邦調查局(FBI)幹員便投入緝捕卡德的行動。40歲的卡德有心理疾病病史，手持AR-15攻擊步槍先進入保齡球館行兇，十餘分鐘之後又到一間酒吧掃射，現場顧客驚慌之下忙著躲避，整個緬因州陷入恐懼，路易斯頓也緊急宣布居民就地避難。
緬因州長：黑暗的1天
民主黨籍的緬因州州長米爾斯(Janet Mills)26日在記者會上表示：「這對緬因州來說是黑暗的一天。…卡德被認為持有武器且非常危險，警方建議緬因州民眾在任何情況下都不應該靠近他。」
緬因州居民僅130萬人，兇殺案發生率極低，2022年全年只發生29件命案。
拜登指出，太多美國人曾經有家人因為槍枝暴力而喪命或受傷，「這是不正常的，我們無法接受」。
故鄉在緬因州的驚悚小說家史蒂芬‧金(Stephen King)發表聲明譴責槍擊事件「瘋狂」。
槍擊案發生後，距離路易斯頓案發現場最遠50哩的其他城市所有學校、診所及超市26日全部關閉，居民仍然留在家裡緊鎖門窗就地避難。
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