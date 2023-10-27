封路攔檢… 緬因槍擊18死13傷陷恐懼 軍警緝凶

警員攔查過往的車輛。（美聯社）

緬因州 路易斯頓市(Lewiston)一家保齡球館和一家酒吧25日晚發生的連環槍擊 案造成至少18死13傷；這是2023年至今美國發生死傷最慘重的大規模槍擊案，直到美東時間晚間10時左右，聯邦和地方執法人員仍再合力緝捕40歲的兇嫌卡德(Robert R. Card)。

軍警投入緝捕卡德的行動。（歐新社）

緬因州發生美國今年死傷最慘重的大規模槍擊案，造成18死13傷，警方正全力緝捕兇嫌卡德。（路透）

緬因州大批荷槍實彈的警察26日曾持搜索令，團團包圍卡德位於鮑登(Bowdoin)的住處，用擴音器對屋內喝令：「高舉雙手，現在出來。」，但似乎沒有任何收穫。

美聯社報導，這棟民宅是卡德親戚的房子。卡德遭控25日晚間在路易斯頓(Lewiston)保齡球館及酒吧連續開槍。緬因州州警發言人摩斯(Shannon Moss)說，警方執行搜索令時，為了確保所有人員安全，透過擴音器大聲宣布是標準步驟。

控槍立法 聲浪再起

緬因州發生美國今年最嚴重大規模槍擊案，國會降半旗致哀。（歐新社）

拜登 總統26日宣布降半旗表達對罹難者的哀悼；路透報導，拜登26日發表聲明說，又發生一起沒有道理的大規模槍擊悲劇，全國民眾為之感傷。他說，共和黨籍國會議員應該協助推動加強槍枝管控的立法。

25日晚間大規模槍擊案消息傳出，數百名警力、數十名聯邦調查局(FBI)幹員便投入緝捕卡德的行動。40歲的卡德有心理疾病病史，手持AR-15攻擊步槍先進入保齡球館行兇，十餘分鐘之後又到一間酒吧掃射，現場顧客驚慌之下忙著躲避，整個緬因州陷入恐懼，路易斯頓也緊急宣布居民就地避難。

緬因州長：黑暗的1天

大批執法人員在緬因州槍案發生的兩個地點路易斯頓和里斯本搜捕嫌犯。（路透）

民主黨籍的緬因州州長米爾斯(Janet Mills)26日在記者會上表示：「這對緬因州來說是黑暗的一天。…卡德被認為持有武器且非常危險，警方建議緬因州民眾在任何情況下都不應該靠近他。」

緬因州居民僅130萬人，兇殺案發生率極低，2022年全年只發生29件命案。

拜登指出，太多美國人曾經有家人因為槍枝暴力而喪命或受傷，「這是不正常的，我們無法接受」。

故鄉在緬因州的驚悚小說家史蒂芬‧金(Stephen King)發表聲明譴責槍擊事件「瘋狂」。

槍擊案發生後，距離路易斯頓案發現場最遠50哩的其他城市所有學校、診所及超市26日全部關閉，居民仍然留在家裡緊鎖門窗就地避難。