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全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

編譯湯淑君／綜合外電
以色列與哈瑪斯交火繼俄烏戰爭之後再度分裂世界，美中關係在這個節骨眼突然改善，給世人樂觀的理由。（美聯社）
以色列與哈瑪斯交火繼俄烏戰爭之後再度分裂世界，美中關係在這個節骨眼突然改善，給世人樂觀的理由。（美聯社）

彭博資訊報導，俄烏戰爭帶給全球的震撼尚未平息，以色列與哈瑪斯交火再度分裂世界，在這關鍵時刻美中關係突然改善，給世人樂觀的理由。

自6月來，中國官員頻頻與美國高階官員會晤，中國外交部長王毅26日起訪問華府三天即延續此趨勢。之前，美國財政部長葉倫、商務部長雷蒙多已分別訪問中國。王毅訪美將會晤美國國家安全顧問蘇利文，接續上月在馬爾他就台灣與俄羅斯議題舉行的兩天會談。

雪梨智庫Lowy Institute 東亞資深研究員馬利德表示，王毅在11月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）登場前花大量時間與蘇利文磋商，由此來看，會談結果可能帶來好消息。

下月APEC會議舉行在即，美中有充分理由增進友好關係。中國經濟減緩，北京亟需穩定的地緣政治環境以吸引外國投資；美國則希望降低這個亞洲超級強國的軍事與經濟威脅。

學者表示，中國國家主席習近平若與美國總統拜登會晤，將有重要象徵意義。北京試圖讓美中緊張關係降溫，華府則設法穩定雙方關係，但任一方都明白，基於國內壓力，不可能做出重大讓步。

美中關係仍脆弱，因為諸多棘手議題未解。中國與美國在俄烏戰爭、以哈戰爭都挺不同方，華府仍強化貿易限制以遏阻北京取得尖端科技。

習近平對拜登呼籲制裁俄羅斯侵略烏克蘭的要求置若罔聞，也拒絕譴責哈瑪斯對以色列發動恐攻怖攻擊。

美國國家戰爭學院國安策略副教授墨非說，美中與交戰對手方的關係是合作起點，有望集結各方之力，防止地緣政治衝突升級成區域性戰爭。

▼中東、俄中、美中、中菲局勢 變化環環相扣

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北京 王毅 華府

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