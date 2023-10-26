我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

迅速做出健康一餐 營養師定有這四類食材

美稱解放軍「危險攔截」 中國防部罕見公布影片嗆：你若不來我能攔你？

記者廖士鋒／即時報導
北京26日罕見發布與美軍在南海的軍事遭遇。（取材自中國國防部官網）
北京26日罕見發布與美軍在南海的軍事遭遇。（取材自中國國防部官網）

近期解放軍與美軍之間的軍事緊張持續，美方也多次強調解放軍機艦的危險攔截行為，中國國防部則於26日首度公布影片，駁斥這個說法，並批評這是美國跑到中國家門口挑釁滋事，「你若不來，我能攔你？」

中國國防部26日下午在記者會上，揭露在8月19日西沙群島附近的領海上，與美方軍艦對峙情況。

影片字幕顯示，美軍強生號驅逐艦（USS Ralph Johnson）「抵近滋擾位於南海海域正常訓練的中國海軍海上艦艇編隊，期間美艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇」。

官方強調，美方艦艇與解放軍艦艇最近距離僅670公尺，美方行徑違反《國際海上避碰規則》、《海上意外相遇規則》、《中美海空相遇安全行為準則》。影片並揭露解放軍黃山艦、桂林艦所拍攝的美軍艦艇突加速穿越共艦艦艏影像，以及解放軍廣播警告美軍「嚴重影響安全」。

此前中國國防部發言人張曉剛20日曾表示，「中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾」。

他當時公布數據指出，「2023年以來，美軍偵察機就有2000餘架次抵近活動，美艦2艘次衝闖我西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作」，他強調這「極易發生危險接觸，推高地區緊張局勢」。他還重申解放軍「對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施予以反制，任何一個主權國家都會這樣做」。

他敦促美方「嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止發生海空意外事件、破壞地區和平穩定」。

解放軍 國防部

上一則

食物不足情況「餓」化 美2022年增數百萬飢餓人口

下一則

全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

延伸閱讀

國防部報告：中國新型導引飛彈核潛艦已下水

國防部報告：中國新型導引飛彈核潛艦已下水
五角大廈發布中國軍力報告：未來關注解放軍貪腐

五角大廈發布中國軍力報告：未來關注解放軍貪腐
五角大廈：未來特別關切中國解放軍貪腐問題

五角大廈：未來特別關切中國解放軍貪腐問題
與美海軍艦艇同時出沒 解放軍6戰艦罕見現身中東 報導揭隸屬2護航編隊

與美海軍艦艇同時出沒 解放軍6戰艦罕見現身中東 報導揭隸屬2護航編隊

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

2023-10-26 05:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人