美稱解放軍「危險攔截」 中國防部罕見公布影片嗆：你若不來我能攔你？

北京26日罕見發布與美軍在南海的軍事遭遇。（取材自中國國防部官網）

近期解放軍 與美軍之間的軍事緊張持續，美方也多次強調解放軍機艦的危險攔截行為，中國國防部 則於26日首度公布影片，駁斥這個說法，並批評這是美國跑到中國家門口挑釁滋事，「你若不來，我能攔你？」

中國國防部26日下午在記者會上，揭露在8月19日西沙群島附近的領海上，與美方軍艦對峙情況。

影片字幕顯示，美軍強生號驅逐艦（USS Ralph Johnson）「抵近滋擾位於南海海域正常訓練的中國海軍海上艦艇編隊，期間美艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇」。

官方強調，美方艦艇與解放軍艦艇最近距離僅670公尺，美方行徑違反《國際海上避碰規則》、《海上意外相遇規則》、《中美海空相遇安全行為準則》。影片並揭露解放軍黃山艦、桂林艦所拍攝的美軍艦艇突加速穿越共艦艦艏影像，以及解放軍廣播警告美軍「嚴重影響安全」。

此前中國國防部發言人張曉剛20日曾表示，「中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾」。

他當時公布數據指出，「2023年以來，美軍偵察機就有2000餘架次抵近活動，美艦2艘次衝闖我西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作」，他強調這「極易發生危險接觸，推高地區緊張局勢」。他還重申解放軍「對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施予以反制，任何一個主權國家都會這樣做」。

他敦促美方「嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止發生海空意外事件、破壞地區和平穩定」。