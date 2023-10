眾院議長強生是誰？力挺川普的「Maga Mike」保守派反同衛道家

眾議院共和黨新科議長強生,從政資歷僅8年,是力挺川普的保守派人士。 (路透)

美國眾議院 歷經22天無領導人的混亂局面,終於在10月25日選出年僅51歲的新科議長強生(Mike Johnson),他獲得共和黨 全力支持,以220票比209票,擊敗民主黨眾院領袖傑佛瑞(Hakeem Jeffries)。他在政壇資歷尚淺,只因向來在各種爭議中力挺川普 而獲得「Maga Mike」暱稱,除此之外僅有旗幟鮮明的反同立場,強生未來能否帶領眾議院度過年度預算等年末難關,以及能否面對更廣泛的領導大位挑戰,將是政壇各界關注重點。

眾院歷來最資淺的議長

25日才當選的眾議院新議長強生一上台,許多同黨議員面對記者訪問都說不上話,因為強生在2016年才首次當選眾議員,至今服務不到8年,也令他成為眾議院歷來最資淺的議長。強生原先擔任眾議院共和黨會議副主席,但Politico指出,幾乎沒有共和黨議員與強生有私交。正因為沒沒無名、不是任何人心中的第一首選,他反而成了所有人都能接受的選項。共和黨奧克拉荷馬州眾議員柯爾(Tom Cole)形容強生的資淺是種優勢:「政治就像格鬥,你在場上愈久,挨打機會就愈多。」

強生的早年經歷,幾乎和他在政壇一樣低調。他出生於西南部路易斯安納州第三大城雪薇波特(Shreveport),當地正是俗稱「聖經帶」(Bible Belt)的保守派重鎮區域。強生是四個孩子中的老大,父親是一名消防員,因為救災嚴重燒傷而從一線退下。強生從路易斯安納州州立大學畢業後成為律師,篤信宗教的他,自此也展開了結合信仰與事業的公眾生涯。強生在前半生的職涯主要擔任憲法訴訟法律顧問,2004年開始在「聯盟辯護基金」(Alliance Defense Fund,現為 Alliance Defending Freedom)服務,專門為信仰自由相關訴訟案提供辯護。

強生與母親、弟妹,強生為家中四個孩子當中排名最長。出生於路易斯安納州,強生是典型的宗教保守派人士。(取材自臉書/@Mike Johnson)

觀點極端保守 從不曾改變

2003年,聯邦最高法院審理勞倫斯訴德州案(Lawrence v. Texas),以6比3判決推翻了德州《性悖軌法》,宣布各州不得禁止成年人自願的同性性行為,亦是美國同性性行為正式除罪化的重大里程碑。當時年僅32歲的強生就曾向憲法法庭遞交《法庭之友意見書》大力表達反對,這份意見書當時獲得100位以上的共和黨議員簽名支持。2004年路易斯安納州憲法重申同性婚姻禁令,強生同樣極力辯護,他在報紙評論稱,任何一夫一妻之外的婚姻關係都「極具破壞力」,認為社會不能放任「如此危險的生活方式」,若為此改變婚姻定義,將沒有法律基礎可以阻止人類「與寵物結婚」。種種觀點不僅極端保守,而且從來不曾改變。

除了同性婚姻,強生也堅定支持大部分宗教保守主張,包括反對墮胎權及限縮LGBTQ權利。美國聯邦最高法院在2022年推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),強生就形容那天是「歡欣時刻。」去年他也曾提出草案,試圖禁止各級學校「鼓吹或討論性別認同」。

強生踏入政壇僅是8年前的事。2015年,強生首度當選路易斯安納州州議會議員,短短一年後就選上路易斯安納州第四選區的眾議員。但在政治生涯啟程後,強生的宗教立場並未因政治需求變得柔軟,反而更加堅定。舉例來說,強生在2015年成立了「自由守護者」( Freedom Guard)非營利組織,自己擔任首席法律顧問,專注為信仰基督宗教的客戶進行辯護。

在自由守護者服務期間,強生長期擔任「答案在創世紀」(Answers in Genesis,AiG)律師團,該組織宗旨為捍衛聖經、致力宣傳以《創世紀》內容為本的「年輕地球創造論」(Young Earth creationism),反駁自然科學界的進化論、地質年代學等普遍共識。AiG在2016年於肯塔基州興建「遇見方舟」(Ark Enocunter)主題公園並因稅制優惠引起爭議時,就是強生成功為其贏得訴訟。AiG創辦人、澳洲籍的肯恩韓姆( Ken Ham)也曾盛讚強生,形容他是美國政府裡「少數敬神的男人之一」( the only godly men)。

「我是一位基督徒、丈夫、父親、一生的保守派,憲法律師與小商人。這是我的優先順序。」強生於2016年接受地方教會報紙採訪時,自己如此形容。

(新華社)

從政之路 有意無意保持低調

除了極為保守的宗教立場之外,強生從政之路一直有意無意地保持低調,鮮少擔任出鋒頭的職位。唯一突出事蹟就是他身為前總統川普(Donald Trump)堅定支持者,曾在2019年第一次川普遭彈劾案為他辯護。2020年總統大選後川普企圖推翻敗選結果,強生不僅是投票力挺川普的147名眾議員之一,也再次擔下訴訟責任,協助推翻賓州投票結果,還曾極力呼籲川普「堅持戰鬥下去」。

在外交與軍事領域,強生幾乎完全追隨川普的立場,例如強生支持減少提供烏克蘭軍援,今年7月眾議院針對國防授權法修正案時,他就是投下反對票的57位議員之一。川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)一直保持曖昧關係,愈來愈多共和黨員也相信,若川普再度選上總統,必將撤銷對烏援助。同時,強生也主張挺台抗中,同是國會台灣連線成員,台灣連線是眾議院裡最大的議員組織,負責深化美台之間的長期夥伴關係。自2021年開始,強生同是「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act)的連署人之一。

另一方面,強生也是以色列的死忠盟友,25日當選後第一件任務就是通過召集支持以色列的決議案審議,眾議院昨日以412票比10票的壓倒性票數通過決議,宣示將提供一切以色列所需的安全援助,一同對抗哈瑪斯(Hamas)。

眾議院新議長強生年資尚淺,儘管無人反對高票當選,未來有沒有辦法頂住壓力、對內對外展現領導能力,是當前各界關注重點。(Getty Images)

然而,美國政壇高度意見一致的以色列問題只是第一仗,幾乎不曾在共和黨擔任重要領袖的強生,接下來將面對更多內憂外患,對內,要證明自身凝聚黨員信心和募款的能力;對外,則要嘗試拉攏各派人馬、還要與民主黨領導的參議院和白宮在烏克蘭援助、以色列、台灣與美墨邊境等重大議題取得共識,預料將是困難重重。

