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眾院議長強生是誰？力挺川普的「Maga Mike」保守派反同衛道家

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眾議院共和黨新科議長強生，從政資歷僅8年，是力挺川普的保守派人士。 （路透）
眾議院共和黨新科議長強生，從政資歷僅8年，是力挺川普的保守派人士。 （路透）

美國眾議院歷經22天無領導人的混亂局面，終於在10月25日選出年僅51歲的新科議長強生（Mike Johnson），他獲得共和黨全力支持，以220票比209票，擊敗民主黨眾院領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）。他在政壇資歷尚淺，只因向來在各種爭議中力挺川普而獲得「Maga Mike」暱稱，除此之外僅有旗幟鮮明的反同立場，強生未來能否帶領眾議院度過年度預算等年末難關，以及能否面對更廣泛的領導大位挑戰，將是政壇各界關注重點。

眾院歷來最資淺的議長

25日才當選的眾議院新議長強生一上台，許多同黨議員面對記者訪問都說不上話，因為強生在2016年才首次當選眾議員，至今服務不到8年，也令他成為眾議院歷來最資淺的議長。強生原先擔任眾議院共和黨會議副主席，但Politico指出，幾乎沒有共和黨議員與強生有私交。正因為沒沒無名、不是任何人心中的第一首選，他反而成了所有人都能接受的選項。共和黨奧克拉荷馬州眾議員柯爾（Tom Cole）形容強生的資淺是種優勢：「政治就像格鬥，你在場上愈久，挨打機會就愈多。」

強生的早年經歷，幾乎和他在政壇一樣低調。他出生於西南部路易斯安納州第三大城雪薇波特（Shreveport），當地正是俗稱「聖經帶」（Bible Belt）的保守派重鎮區域。強生是四個孩子中的老大，父親是一名消防員，因為救災嚴重燒傷而從一線退下。強生從路易斯安納州州立大學畢業後成為律師，篤信宗教的他，自此也展開了結合信仰與事業的公眾生涯。強生在前半生的職涯主要擔任憲法訴訟法律顧問，2004年開始在「聯盟辯護基金」（Alliance Defense Fund，現為 Alliance Defending Freedom）服務，專門為信仰自由相關訴訟案提供辯護。

強生與母親、弟妹，強生為家中四個孩子當中排名最長。出生於路易斯安納州，強生是典型...
強生與母親、弟妹，強生為家中四個孩子當中排名最長。出生於路易斯安納州，強生是典型的宗教保守派人士。（取材自臉書／＠Mike Johnson）

觀點極端保守 從不曾改變

2003年，聯邦最高法院審理勞倫斯訴德州案（Lawrence v. Texas），以6比3判決推翻了德州《性悖軌法》，宣布各州不得禁止成年人自願的同性性行為，亦是美國同性性行為正式除罪化的重大里程碑。當時年僅32歲的強生就曾向憲法法庭遞交《法庭之友意見書》大力表達反對，這份意見書當時獲得100位以上的共和黨議員簽名支持。2004年路易斯安納州憲法重申同性婚姻禁令，強生同樣極力辯護，他在報紙評論稱，任何一夫一妻之外的婚姻關係都「極具破壞力」，認為社會不能放任「如此危險的生活方式」，若為此改變婚姻定義，將沒有法律基礎可以阻止人類「與寵物結婚」。種種觀點不僅極端保守，而且從來不曾改變。

除了同性婚姻，強生也堅定支持大部分宗教保守主張，包括反對墮胎權及限縮LGBTQ權利。美國聯邦最高法院在2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），強生就形容那天是「歡欣時刻。」去年他也曾提出草案，試圖禁止各級學校「鼓吹或討論性別認同」。

強生踏入政壇僅是8年前的事。2015年，強生首度當選路易斯安納州州議會議員，短短一年後就選上路易斯安納州第四選區的眾議員。但在政治生涯啟程後，強生的宗教立場並未因政治需求變得柔軟，反而更加堅定。舉例來說，強生在2015年成立了「自由守護者」（ Freedom Guard）非營利組織，自己擔任首席法律顧問，專注為信仰基督宗教的客戶進行辯護。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

在自由守護者服務期間，強生長期擔任「答案在創世紀」（Answers in Genesis，AiG）律師團，該組織宗旨為捍衛聖經、致力宣傳以《創世紀》內容為本的「年輕地球創造論」（Young Earth creationism），反駁自然科學界的進化論、地質年代學等普遍共識。AiG在2016年於肯塔基州興建「遇見方舟」（Ark Enocunter）主題公園並因稅制優惠引起爭議時，就是強生成功為其贏得訴訟。AiG創辦人、澳洲籍的肯恩韓姆（ Ken Ham）也曾盛讚強生，形容他是美國政府裡「少數敬神的男人之一」（ the only godly men）。

「我是一位基督徒、丈夫、父親、一生的保守派，憲法律師與小商人。這是我的優先順序。」強生於2016年接受地方教會報紙採訪時，自己如此形容。

（新華社）
（新華社）

從政之路 有意無意保持低調

除了極為保守的宗教立場之外，強生從政之路一直有意無意地保持低調，鮮少擔任出鋒頭的職位。唯一突出事蹟就是他身為前總統川普（Donald Trump）堅定支持者，曾在2019年第一次川普遭彈劾案為他辯護。2020年總統大選後川普企圖推翻敗選結果，強生不僅是投票力挺川普的147名眾議員之一，也再次擔下訴訟責任，協助推翻賓州投票結果，還曾極力呼籲川普「堅持戰鬥下去」。

在外交與軍事領域，強生幾乎完全追隨川普的立場，例如強生支持減少提供烏克蘭軍援，今年7月眾議院針對國防授權法修正案時，他就是投下反對票的57位議員之一。川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一直保持曖昧關係，愈來愈多共和黨員也相信，若川普再度選上總統，必將撤銷對烏援助。同時，強生也主張挺台抗中，同是國會台灣連線成員，台灣連線是眾議院裡最大的議員組織，負責深化美台之間的長期夥伴關係。自2021年開始，強生同是「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）的連署人之一。

另一方面，強生也是以色列的死忠盟友，25日當選後第一件任務就是通過召集支持以色列的決議案審議，眾議院昨日以412票比10票的壓倒性票數通過決議，宣示將提供一切以色列所需的安全援助，一同對抗哈瑪斯（Hamas）。

眾議院新議長強生年資尚淺，儘管無人反對高票當選，未來有沒有辦法頂住壓力、對內對外...
眾議院新議長強生年資尚淺，儘管無人反對高票當選，未來有沒有辦法頂住壓力、對內對外展現領導能力，是當前各界關注重點。（Getty Images）

然而，美國政壇高度意見一致的以色列問題只是第一仗，幾乎不曾在共和黨擔任重要領袖的強生，接下來將面對更多內憂外患，對內，要證明自身凝聚黨員信心和募款的能力；對外，則要嘗試拉攏各派人馬、還要與民主黨領導的參議院和白宮在烏克蘭援助、以色列、台灣與美墨邊境等重大議題取得共識，預料將是困難重重。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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