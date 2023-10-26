共和黨議員乏了…讓「無名小卒」強生當選議長 但難度連串危機

直到當上眾院議長之前，美國人或政壇對強生基本上沒什麼印象，但他卻能因為籍籍無名而因緣際會當選議長。（Getty Images)

眾議員強生(Mike Johnson，路州)25日能順利當選眾院 議長，主要是因派系林立的眾院共和黨 團認為折騰夠了、十分疲乏；Politico政治網站認為，強生無籍籍之名，被認為「人畜無害」，是助他當選的主因，但無法幫助他度過接下來一連串立法危機。

「野獸日報」(Daily Beast)25日報導，自麥卡錫被罷免議長職以來，強生已是眾院共和黨團提名的第四位議長人選；他能當選，純因五大派系覺得疲乏不堪，也殷殷寄望於他，要他接起棒子，完成其他人未能辦到的事，而強森看來也有意一試。

共和黨讓強生當上議長，要他琢磨如何解決按共和黨意而制定2024財政年度政府預算、看法有所分裂的援助烏克蘭法案、單一眾議員就能提案罷免議長的規則。

Politico認為，強生能當選議長，唯一強項在於他是無名小卒，讓僅有脆弱多數的共和黨能擺脫選不出議長的困局，但這一點並無助於他度過未來一長串其他國會危機。他是個政壇新手，接下來要開始調和鼎鼐，重擔不知能否扛得起。

共和黨眾議員柯爾(Tom Cole)解釋強生能當選的原因時表示，政治好比武林(fight business)，待得愈久，傷勢愈深。

強生目前的名聲就只有他屬強硬保守派、帶頭挑戰2020年選舉結果這兩項，大多數參議員很少、甚至全沒跟他接觸過。參院 少數黨領袖麥康諾便表示，自己以前沒與強生會面；多數黨領袖舒默說，自己不認識強生。

強生是首位當上議長的福音教派人士，很留意政策，意識形態純粹，以隨身攜帶憲法出名，胸懷大志想大砍政府開支以及社會福利，這些在民主黨掌控的參院根本沒過關的機會。

強生必須琢磨辦到麥卡錫沒辦成的壯舉：妥協而立法，又不引發黨內譁變。他首先要做的是避免政府在11月17日關門；接下來得快速與參院取得折中，解決援助烏克蘭、以色列、台灣及南方邊界等大事。

強生未來需要代表眾院與參院打交道，但大多數參議員直到25日並不曉得戴著眼鏡的強生政治步數是什麼，這一點對強生要折衝樽俎，兆頭並不太妙，而且他面臨一堆最後期限，共和黨在眾院僅占微弱多數，他無時不刻可能遭罷免，更甭提挺身而與麥康諾、舒默兩位合作近七年的參院大佬相鬥。 眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（左）趨前向手持議事槌的強生（右）道賀，但強生未來的議長之路肯定很難走。（美聯社）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點