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強生當選演說 宣布眾院「恢復正常運作」：首項法案挺以色列

記者胡玉立／綜合報導
停擺三周的眾院，終於在新議長產生後可以恢復運作。（美聯社）
停擺三周的眾院，終於在新議長產生後可以恢復運作。（美聯社）

新當選眾議院議長的路易斯安納州共和黨聯邦眾議員強生(Mike Johnson)25日當選後隨即宣誓就職，並於國會發表當選演說；他宣布眾院「恢復正常運作」，並誓言他的第一個立法行動將是支持以色列，因為以色列面臨多重威脅。

強生在贏得議長席位後的首次眾院演說中，向共和黨同僚表示，「我要感謝大家對我的信任，讓我們度過這個前所未有的歷史性時刻；我們面臨巨大的挑戰，但現在是採取行動的時候了；我不會讓你們失望。 」

他同時向美國人民表示，「我想代表我們所有人對美國人民說：我們聽到了你們的聲音。我們知道你們面臨的挑戰。我們知道我們國家內外正發生很多事情，我們準備好再次努力解決這些問題；我們會的。 」

強生表示，「我們的使命是為人民提供良好服務，恢復人們對國會這個偉大而重要的機構的信心。」

強生在共和黨一人缺席、全員支持下，於國會眾院表決中，以220比209票勝選，成為首位來自路易斯安納州的眾院議長。民主黨一如預期地一致支持眾院少數黨領袖、紐約州民主黨議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

強生誓言，他當上議長向眾院提交的第一項法案，將是「支持我們親愛的朋友以色列」；他說：「這件事我們早就該做了，我們不僅要向以色列，還要向全世界表明，我們在電視螢幕上看到的哈瑪斯(Hamas)野蠻行徑是可悲和錯誤的，我們將在衝突中維護正義。」

他還承諾立即成立兩黨債務委員會，以解決美國日益嚴重的債務危機，並呼籲眾議院共同解決美國「破碎的」南部邊境問題。

強生在演講中感謝前共和黨眾議長麥卡錫( Kevin McCarthy)對公共服務的無私奉獻，稱讚他是「共和黨今天成為多數派的原因」，「他的影響力再怎麼強調都不為過」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 共和黨 以色列

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