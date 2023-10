感情不深但立場一致 川普「拉下埃莫爾」支持強生出任眾議長

川普表態支持,共和黨第四位提名的議長參選人強生(中),終於在25日一舉獲得過半票數,當選眾院議長。(美聯社)

前總統川普 25日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文,表態支持路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)角逐議長;美國媒體分析,川普對強生並無深厚感情,但由於強生立場與川普路線一致,川普對於強生在共和黨 團會議投票勝出頗為欣慰;此外,川普雖然無法「欽點」支持者擔任議長,卻能發揮影響力趕走不喜歡的人選,甫獲推派為眾院 第三位候選人,旋即宣布退選的黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)即是一例。

川普25日在「真實社群」發文寫道,「恭喜眾院共和黨,昨天是非常重要的大日子,提供一條快捷的輕鬆路徑,其中有五位無可挑剔的候選人,代表共和黨絕佳的候選人。」

「我不會在這場選舉中背書,因為我永遠無法反對這些優秀且有才華的任何一人,他們所有人從我們2016年偉大的勝利伊始,就在心靈與思想上支持我」;川普接著寫下,「2024年,我們將獲得更大、更重要的勝利!我強烈建議支持率領先的候選人強生。」

有線電視新聞網(CNN)分析,川普對強生並無深厚感情,但由於強生立場與川普路線一致,川普對於強生在共和黨團會議投票勝出頗為欣慰。

51歲的強生2020年大選過後曾對大選投票結果提出質疑,呼籲川普「保持堅強實力,繼續抗爭」。此外,川普兩度遭到國會彈劾時,強生擔任辯護團隊成員。

政治新聞網站Politico分析,川普或許無法拉抬議長人選,他之前力挺的喬登(Jim Jordan)也翻車,但川普肯定能拉下不喜歡的人選,此次的犧牲者即為埃莫爾。

川普上周早已告訴幕僚,不支持埃莫爾出任議長,埋怨埃莫爾曾在國會暴亂後批評他,且在多項訴訟中不夠挺他。

眾院共和黨黨鞭埃莫爾24日贏得黨團提名角逐議長,但川普立刻在「真實社群」發文批評埃莫爾「八竿子打不著共和黨選民」,且是「奉行全球主義的名義共和黨人」(Republican In Name Only, RINO)。

川普接著撥出數通電話,表達反對埃莫爾且有意親自出馬角逐議長。

到了24日下午,川普告訴親近人士說:「他玩完了,結束,我把他拉下馬了。」

幾分鐘後,埃莫爾公開宣布退選。

影片來源:世界新聞網 一洲焦點