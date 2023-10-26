感情不深但立場一致 川普「拉下埃莫爾」支持強生出任眾議長

川普表態支持，共和黨第四位提名的議長參選人強生(中)，終於在25日一舉獲得過半票數，當選眾院議長。（美聯社）

前總統川普 25日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，表態支持路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)角逐議長；美國媒體分析，川普對強生並無深厚感情，但由於強生立場與川普路線一致，川普對於強生在共和黨 團會議投票勝出頗為欣慰；此外，川普雖然無法「欽點」支持者擔任議長，卻能發揮影響力趕走不喜歡的人選，甫獲推派為眾院 第三位候選人，旋即宣布退選的黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)即是一例。

川普25日在「真實社群」發文寫道，「恭喜眾院共和黨，昨天是非常重要的大日子，提供一條快捷的輕鬆路徑，其中有五位無可挑剔的候選人，代表共和黨絕佳的候選人。」

「我不會在這場選舉中背書，因為我永遠無法反對這些優秀且有才華的任何一人，他們所有人從我們2016年偉大的勝利伊始，就在心靈與思想上支持我」；川普接著寫下，「2024年，我們將獲得更大、更重要的勝利！我強烈建議支持率領先的候選人強生。」

有線電視新聞網(CNN)分析，川普對強生並無深厚感情，但由於強生立場與川普路線一致，川普對於強生在共和黨團會議投票勝出頗為欣慰。

51歲的強生2020年大選過後曾對大選投票結果提出質疑，呼籲川普「保持堅強實力，繼續抗爭」。此外，川普兩度遭到國會彈劾時，強生擔任辯護團隊成員。

政治新聞網站Politico分析，川普或許無法拉抬議長人選，他之前力挺的喬登(Jim Jordan)也翻車，但川普肯定能拉下不喜歡的人選，此次的犧牲者即為埃莫爾。

川普上周早已告訴幕僚，不支持埃莫爾出任議長，埋怨埃莫爾曾在國會暴亂後批評他，且在多項訴訟中不夠挺他。

眾院共和黨黨鞭埃莫爾24日贏得黨團提名角逐議長，但川普立刻在「真實社群」發文批評埃莫爾「八竿子打不著共和黨選民」，且是「奉行全球主義的名義共和黨人」(Republican In Name Only, RINO)。

川普接著撥出數通電話，表達反對埃莫爾且有意親自出馬角逐議長。

到了24日下午，川普告訴親近人士說：「他玩完了，結束，我把他拉下馬了。」

幾分鐘後，埃莫爾公開宣布退選。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點