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強生是誰？川普盟友 在推翻2020大選扮要角

記者顏伶如、張文馨／綜合報導
眾院新議長強生(右)是川普(左)的支持者，也是反對彈劾川普的眾議員，政壇正在拭目以待他未來的表現。（Getty Images）
眾院新議長強生(右)是川普(左)的支持者，也是反對彈劾川普的眾議員，政壇正在拭目以待他未來的表現。（Getty Images）

華盛頓郵報25日報導，51歲的強生2020年大選過後曾對投票結果提出質疑，呼籲川普「保持堅強實力，繼續抗爭」。川普兩度遭到國會彈劾時，強生都擔任參議院辯護團隊成員。

強生反中挺台立場鮮明，他過去為憲法律師，自2017年起擔任眾議員，除了是司法和軍事委員會成員，也是眾議院台灣連線一員。

華郵歸納強生政治立場五大特點包括：

反對國會為拜登當選確認選舉人票

共和黨陣營2020年選後以選舉出現大規模舞弊為由大量興訟，指稱各州疫情期間的投票權宜措施違憲，憲法律師出身的強生便是推動者之一。

強生率領126名共和黨國會議員連署，向最高法院提交「非當事人意見陳述書」(amicus brief)，指稱喬治亞州、賓州、威斯康辛州、密西根州疫情期間放寬投票規定的作法侵犯憲法權限。最高法院則以欠缺請求立場(lack of standing)為由駁回。

反對進一步為烏克蘭提供援助

今年5月，規模398億元烏克蘭援助包裹法案表決時，57名共和黨眾議員投反對票，身為眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)成員的強生是其中之一。他解釋說，美國邊境陷入混亂、母親買不到配方奶給孩子、美國家庭入不敷出，不應該再花400億援外卻沒有完善的監督機制。

向來反對墮胎

最高法院2022年推翻1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)當天，他接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「憲法當中沒有墮胎權，從來都沒有。」他也說，「羅訴韋德案」被推翻值得慶祝。

保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)對強生在國會立法時長期反對墮胎的表現給予A+。

是與川普關係密切的盟友

川普企圖推翻2020年大選結果而遭聯邦起訴，強生則說起訴罪名「一派胡言」。強生曾說，司法及政治體系都對川普不公平。

主張限縮男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)權益

去年他曾提案要求接受聯邦補助的任何機構都不得討論性傾向與性別認同。強生反對為未成年兒童提供性別肯定照護(gender-affirming care)。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 墮胎 投票

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感情不深但立場一致 川普「拉下埃莫爾」支持強生出任眾議長

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