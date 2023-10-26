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緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

記者顏伶如／綜合報導
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州安德羅斯科金郡(Androscoggin County)25日晚間驚傳連續發生槍擊，槍手至少在三個地點開槍掃射，至美東時間晚間10點半仍在逃，警方以大範圍展開搜捕。槍擊案發生後，路易斯頓(Lewiston)與鄰近的奧本(Auburn)宣布進入封鎖(lock down)；當地媒體報導，槍手持AR-15攻擊式步槍行凶，至少造成22人死亡，約60人受傷。

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槍手至少在3地掃射

警方表示，從初步跡象研判，槍擊案與恐怖主義無關。

警方稍晚表示嫌犯為現年40歲的卡德(Robert Card)；路易斯頓太陽報(Sun Journal)報導，當局已將卡德列為「可能的嫌疑犯」；報導指出，警方說卡德可能駕駛著一輛保險桿為黑色的白色速霸陸(Subaru)Outback旅行車(station wagon)。

路易斯頓居民約3萬6000人，是緬因州第二大城，位於波特蘭(Portland)北部約36哩。

抓人 警籲店家關門

警方稍晚表示嫌犯為現年40歲的卡德。（美聯社）
警方稍晚表示嫌犯為現年40歲的卡德。（美聯社）

安德羅斯科金郡警長辦公室25日晚間在臉書(Facebook)發文指出，警方正在調查多起槍擊案，呼籲所有店家立即進入封鎖或關門。緬因州州警則表示，接獲報案指出，路易斯頓有槍手正在作案，民眾應留在家裡並鎖門，若發現可疑人物則打911電話報警。

路易斯頓太陽報(Sun Journal)報導，路易斯頓警察局發言人聖勞倫(Derrick St. Laurent)說，警方在晚間7點15分接獲報案指出「空閒娛樂」(Sparetime Recreation)保齡球館發生槍擊。

兇嫌持AR-15步槍

警長辦公室公布影像畫面顯示，身穿黑色野戰褲及棕色上衣的白人男子，晚間7時15分左右進入保齡球館，男子帶著一把AR-15步槍及雷射瞄準器。

警方後來在8時15分又接獲報案指出，薛曼吉酒吧及燒烤店(Schemengee's bar and grill)以及一處沃爾瑪(Walmart)出貨中心都傳出槍擊事件。

由於搜捕行動正在進行中，警方呼籲所有路易斯頓以及奧本居民都留在家裡不要出門。當地醫院緊急啟動大規模槍擊案因應機制。

白宮指出，拜登總統已經聽取路易斯頓大規模槍擊案的簡報，主管機關將持續對拜登提供動態更新。拜登25日晚間的行程是晚宴款待澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦調查局(FBI)波士頓分局發言人說，FBI已向緬因州地方主管機關表達願意提供人力與資源協助。

民主黨籍緬因州州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)表示，已經聽取槍擊案的簡報。

緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，槍手持AR-15攻擊式步槍行凶...
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，槍手持AR-15攻擊式步槍行凶。（美聯社）

槍擊 緬因州 拜登

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