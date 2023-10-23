我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

中菲船艦南海碰撞 兩國互指挑釁 情勢升級 美挺菲譴責中國

編譯陳韻涵／綜合22日電
中菲22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件，中方海警公布影片，指控菲國船隻(左下)以危險方式接近中方船隻，導致擦碰。(截圖自中國海警影片)
中菲22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件，中方海警公布影片，指控菲國船隻(左下)以危險方式接近中方船隻，導致擦碰。(截圖自中國海警影片)

中國海警船北京時間22日在攔阻進入南海爭議領土仁愛礁(又稱仁愛暗沙)鄰近海域的菲律賓船隻時，雙方船隻發生碰撞，中菲官方互指對方船隻做出危險舉動，南海情勢急升。美國務院力挺菲律賓，22日發布聲明譴責中國一再於南海「騷擾」菲籍船隻，形容中國的行徑「危險」且「違法」；歐盟也對此事表示關切。

中控菲惡意碰瓷惹事

中國海警表示，22日上午6時14分左右，依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻；當天中午時分，中國海警再發快訊，指控菲律賓「尤娜扎·五月」2號(Unaiza May 2)船隻無視中方多次警告，故意穿越中國正常執法航行的海警5203艦艦艏，「以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰」。

中國海警表示，8時13分，菲國海警4409船「蓄意挑事，有預謀主動倒車」尾部與中國停車漂泊的「瓊三沙漁00003船」右舷發生擦碰，「惡意碰瓷製造事端」。

中國海警22日下午第三度發文並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管控菲方「侵權挑釁船隻」，但菲方船隻以危險方式接近中方船隻，導致這起事故。

中菲22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件。菲方公布影片，指控中國船隻(上)以危...
中菲22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件。菲方公布影片，指控中國船隻(上)以危險方式接近菲方船隻(下)，導致擦碰。(美聯社)

菲指中違法不負責任

菲律賓政府工作小組透過臉書發布聲明，批評中國海警與中國海上民兵展開危險、不負責任且違法舉動，「危及船員安全」。

中國海警則指控，菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則公約，威脅中國艦船航行安全，敦促菲方立即停止侵權。

菲國1999年將二戰時期的登陸艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)置放於仁愛礁並派兵駐守，藉以主張實際控制，且需定期運送補給。

今年8月以來，中菲在仁愛礁的爭議不斷。北京指控菲國此舉是「坐灘」仁愛礁，要求菲方拖離違法船艦，菲方則持續向該船艦運補。

美加同批中行徑危險

美國國務院22日指中國的行徑「危險」且「違法」，美國駐菲律賓大使卡爾森(MaryKay Carlson)形容中國的行徑「危及菲律賓公務員的安全」，她透過「X平台」(前身為推特，Twitter)發文寫道：「我們支持我們的朋友、夥伴與盟友，保障其主權，並支持自由與開放的印度太平洋」。

加拿大也跟進譴責中國的行為「不正當」，加拿大大使館在「X平台」貼文寫道：「持續的恫嚇與脅迫行為破壞該區的安全、穩定和治安，增加誤判風險」。

德國與歐盟也對此表示關切，歐盟駐菲律賓大使貝隆(Luc Veron)則在聲明中說：「這類事件不斷重複發生且惡化，危險且擾人。」

歐盟 國務院 北京

上一則

以色列三面開戰 轟炸加薩、西岸、敘利亞 美估伊朗將介入升高戰火

下一則

22歲以色列裔美國人參戰犧牲 原本準備向女友求婚

延伸閱讀

中菲仁愛礁衝突 中國外交部要求菲律賓拖走「坐灘」軍艦

中菲仁愛礁衝突 中國外交部要求菲律賓拖走「坐灘」軍艦
菲律賓發布影片 譴責中國海警攔截致碰撞菲船

菲律賓發布影片 譴責中國海警攔截致碰撞菲船
中菲南海爭端再起 雙方船隻於仁愛礁外碰撞 互相指責碰瓷、挑釁

中菲南海爭端再起 雙方船隻於仁愛礁外碰撞 互相指責碰瓷、挑釁
南海緊張…美菲等國軍隊11月演練 保衛菲律賓島嶼

南海緊張…美菲等國軍隊11月演練 保衛菲律賓島嶼

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個