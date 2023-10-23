中菲船艦南海碰撞 兩國互指挑釁 情勢升級 美挺菲譴責中國
中國海警船北京時間22日在攔阻進入南海爭議領土仁愛礁(又稱仁愛暗沙)鄰近海域的菲律賓船隻時，雙方船隻發生碰撞，中菲官方互指對方船隻做出危險舉動，南海情勢急升。美國務院力挺菲律賓，22日發布聲明譴責中國一再於南海「騷擾」菲籍船隻，形容中國的行徑「危險」且「違法」；歐盟也對此事表示關切。
中控菲惡意碰瓷惹事
中國海警表示，22日上午6時14分左右，依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻；當天中午時分，中國海警再發快訊，指控菲律賓「尤娜扎·五月」2號(Unaiza May 2)船隻無視中方多次警告，故意穿越中國正常執法航行的海警5203艦艦艏，「以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰」。
中國海警表示，8時13分，菲國海警4409船「蓄意挑事，有預謀主動倒車」尾部與中國停車漂泊的「瓊三沙漁00003船」右舷發生擦碰，「惡意碰瓷製造事端」。
中國海警22日下午第三度發文並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管控菲方「侵權挑釁船隻」，但菲方船隻以危險方式接近中方船隻，導致這起事故。
菲指中違法不負責任
菲律賓政府工作小組透過臉書發布聲明，批評中國海警與中國海上民兵展開危險、不負責任且違法舉動，「危及船員安全」。
中國海警則指控，菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則公約，威脅中國艦船航行安全，敦促菲方立即停止侵權。
菲國1999年將二戰時期的登陸艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)置放於仁愛礁並派兵駐守，藉以主張實際控制，且需定期運送補給。
今年8月以來，中菲在仁愛礁的爭議不斷。北京指控菲國此舉是「坐灘」仁愛礁，要求菲方拖離違法船艦，菲方則持續向該船艦運補。
美加同批中行徑危險
美國國務院22日指中國的行徑「危險」且「違法」，美國駐菲律賓大使卡爾森(MaryKay Carlson)形容中國的行徑「危及菲律賓公務員的安全」，她透過「X平台」(前身為推特，Twitter)發文寫道：「我們支持我們的朋友、夥伴與盟友，保障其主權，並支持自由與開放的印度太平洋」。
加拿大也跟進譴責中國的行為「不正當」，加拿大大使館在「X平台」貼文寫道：「持續的恫嚇與脅迫行為破壞該區的安全、穩定和治安，增加誤判風險」。
德國與歐盟也對此表示關切，歐盟駐菲律賓大使貝隆(Luc Veron)則在聲明中說：「這類事件不斷重複發生且惡化，危險且擾人。」
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