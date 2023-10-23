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免費供餐給以軍 麥當勞以色列加盟店成箭靶

編譯潘勛／綜合22日電
在以色列死海海灘Ein bokek酒店區的麥當勞。(Getty Images)
在以色列死海海灘Ein bokek酒店區的麥當勞。(Getty Images)

以色列加薩空襲砲轟，中東地區因此憤怒焦急，美國最出名品牌之一的麥當勞以色列加盟店表示，願免費供餐給以國戰士及醫院，因此也成為中東其他地區的眾矢之的。

華盛頓郵報報導，宣布要供應以國士兵、醫院免費餐點的是Alonyal Limited公司經營的麥當勞以色列加盟店，中東其他地區的加盟店很快就跳出來保持距離，聲稱他們與這件事無關，另些店甚至開始向加薩捐贈，以示與巴勒斯坦人在一起。

加薩一家醫院發生爆炸事件，數百人因此喪生，接下來土耳其、黎巴嫩與埃及等地的麥當勞連鎖店便遭破壞。麥當勞截至2021年底在全世界擁有逾4萬家店面，是世上最知名品牌之一，與美國密切相關；即便絕大多數餐廳只是透過加盟，歸地方人士所有。

這些年來，麥當勞加盟店醒目的M形金字經常被視為美國的象徵，尤其在中東。麥當勞店又不像各地美國大使館有水泥圍牆及警察保護，與其他加盟速食店便成為政治煽動下最容易破壞的目標。

麥當勞冒出頭變成引爆點，要回溯到2000年初期，美國帶頭入侵伊拉克，發生第二次巴人大起義(second Palestinian intifada)，阿拉伯世界杯葛美國品牌。2011年埃及阿拉伯之春期間，解放廣場(Tahrir Square)周遭的速食店都遭遇攻擊、徹底毀壞，也轉變成抗議者的急救站。

隨著加薩死亡人數大增，麥當勞店上空的欲來烏雲已告加厚。7日哈瑪斯攻擊以色列，引發致命危機，一周下來，土耳其、埃及、約旦及黎巴嫩及全波斯灣周遭的麥當勞加盟店均發告示，與以色列的店面保持距離，絕不同調。

經營麥當勞科威特店的Al Maousherji餐飲公司發出聲明表示，以色列加盟店所做的僅為個別私下舉動，既沒有國際總部的批准或指示，任何其他加盟店也一樣，尤其在阿拉伯世界更不會那麼做。

卡達、科威特、阿曼、土耳其、巴林及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)及沙烏地阿拉伯各地的麥當勞加盟店都捐款給加薩。埃及、黎巴嫩及約旦的店面後來受壓力不過，才跟進捐錢。

麥當勞總公司21日表示，公司最高要務在確保各地工作人員安然無恙。

麥當勞 以色列 加薩

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