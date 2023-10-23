突翻轉爆炸… CNN分析：攻擊醫院火箭來自加薩

加薩市阿里醫院18日爆炸致數百巴勒斯坦人喪生事件，多家媒體找專家鑑定認定，各種影視與醫院現場證據顯示是加薩上空發射的火箭失誤造成。圖為阿里醫院18日的現場。(美聯社)

加薩 阿里阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)爆炸致數百巴勒斯坦人喪生事件，巴人民兵及以色列 政府就誰為禍首針鋒相對，爭執不休，有線電視新聞網(CNN)敦請專家比對數十條貼上社媒、媒體直播及一名特約記者所拍的視頻、衛星影像之後，初步認定為加薩地區發射的火箭在半空爆炸，殘骸落入醫院建築群所致。

擁有數十年鑑別炸彈破壞經驗的武器、炸藥專家審核過影像證據後表示，巴人自射火箭掉落，才致醫院爆炸最為可能，但也語多保留，認為沒見到現場火藥殘留物或者彈屑，實在無法確定。但眾人都同意，據目前可得的現場破壞證據，與以色列空襲並不吻合。

以色列表示，是巴人好戰團體「伊斯蘭聖戰」(Islamic Jihad) 火箭「走火」才致這場爆炸，拜登 總統18日也如此說，另經美國情報單位佐證。國家安全委員會發言人後來表示，經分析空照影像、通訊攔截及開放資源的資訊，均指出以色列並非該負責任的一方。

巴人官員及另幾位阿拉伯世界領袖仍譴責以色列空襲而擊中該醫院；伊斯蘭聖戰組織否認係其所為。

以哈戰爭已引發線上一波誤導世人的的不實宣稱、虛假內容。這些假資訊伴同兩極化的戰爭本質，讓分辨事實與虛構變得很難。

過去幾天許多新聞管道已刊載阿里阿拉伯醫院爆炸案的調查研究，有些結論更是截然不同，反映出遠端要做這類分析實有諸多困難。

但隨著更多資訊浮現，CNN分析的素材有爆炸的夜間視頻、醫院建築群裡死傷者的駭人影像，試著想讓那起爆炸案的細節更加明朗，超出以色列、美國已做的公開宣稱。

17日晚間，醫院爆炸案發生之前，一連串火箭發射照亮加薩夜空，一具「半島電視台」(Al Jazeera)安在加薩西部的攝影機面朝東部，當地晚間6時59分正在頻道上直播；畫面顯然指出，一枚自加薩發射的火箭往上攀升，接下來突然翻轉爆炸，在加薩市上空留下短暫明亮的光燄，過沒多久，地面可見發生兩起爆炸，醫院為其中之一。

核實過攝影機所在位置，便能判斷失事火箭由加薩市南區發射，由參照醫院以西的鄰近建築而鎖定醫院發生爆炸。