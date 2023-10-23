我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

美軍援兩頭燒？3軍火以烏都要 這款先給以軍

編譯廖振堯／綜合22日電
以色列雖然暫緩地面進攻，但砲轟加薩走廊的攻勢仍未停止。（美聯社）
以色列雖然暫緩地面進攻，但砲轟加薩走廊的攻勢仍未停止。（美聯社）

拜登總統19日試圖表明以哈衝突及俄烏戰爭兩者間，美國不會偏袒支援烏以任一戰場，但國防部官員卻透露原本承諾給烏克蘭的數萬枚155毫米砲彈將轉運給以色列。由於烏克蘭砲擊戰演變成消耗戰；以色列則準備在人口稠密的加薩地帶打城鎮戰，所需的資源也不盡相同，紐約時報指出，有三項武器系統可能是以色列和烏克蘭皆有需求的，將考驗美國後勤調動的能力。

1、榴彈砲

北約標準155毫米砲彈也許是所有彈藥中需求最大的。自去年2月俄國入侵後，美國已向烏克蘭運送超過200萬發，歐洲也已運送了數十萬發，西方庫存接近見底。不僅如此，美國送往烏克蘭的其中數十萬發正是從以色列調撥，其庫存約一半的砲彈已於去年冬天運出。國防部官員表示，五角大廈現在計畫至少將部分剩餘資金重新分配給以色列軍方。

2、導引炸彈

哈馬斯攻擊後，美國向以色列發送的第一批武器包括約1000枚重約250磅、使用GPS導航系統打擊目標的小口徑炸彈。官員表示以色列正在敦促美國提供更多空射的導引炸彈，近期還要向烏克蘭交付承諾的陸射版本炸彈。不過專家指出2018年來國防部已採購超過3萬4000枚炸彈，應暫可滿足兩國的需求。

3、刺針飛彈

烏克蘭軍正在使用的一次發射八枚刺針飛彈「復仇者防空飛彈系統」，以色列目前也會要求...
烏克蘭軍正在使用的一次發射八枚刺針飛彈「復仇者防空飛彈系統」，以色列目前也會要求 美方提供。（路透）

雖然兩國防空系統差異甚大，但華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)顧問坎西恩(Mark Cancian)指出，烏以兩國都有刺針飛彈需求，烏克蘭曾以此擊落俄羅斯無人機和其他空襲；以色列地面戰也可能特別需要它們。

刺針飛彈非常適合加薩城鎮戰，因其重量輕、體積小、便攜性高。搭載砲塔、可以一次發射八枚刺針飛彈的悍馬「復仇者防空飛彈系統」(Avenger)也可能是以色列要求的武器，而去年11月底以來，烏克蘭已從美國接收20輛復仇者。

坎西恩補充，刺針飛彈庫存非常有限且生產量少，而美國已向烏克蘭提供2000多套刺針飛彈系統。坎西恩也說，全球155毫米砲彈和其他武器系統的庫存減少、製造商難以跟上，因此若要長期援助兩場戰事，就會有權衡。

烏克蘭軍正在使用的一次發射八枚刺針飛彈「復仇者防空飛彈系統」，以色列目前也會要求...
烏克蘭軍正在使用的一次發射八枚刺針飛彈「復仇者防空飛彈系統」，以色列目前也會要求美方提供。(路透)

烏克蘭 以色列 國防部

上一則

擔心自身安全 Z世代主動要父母追蹤行跡 共享位置App下載量翻倍

下一則

富士康突遭中國查稅 賴清德喊話：支持鴻海與台商

延伸閱讀

防境內猶太阿拉伯人動亂 以色列武裝民間維安小組

防境內猶太阿拉伯人動亂 以色列武裝民間維安小組
美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級

美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級
美官員狂發文砲轟以色列 起底原來有巴勒斯坦背景 遭停職調查

美官員狂發文砲轟以色列 起底原來有巴勒斯坦背景 遭停職調查
伊朗、以色列互嗆 內唐亞胡放話：以哈之戰「不是你死就是我活」

伊朗、以色列互嗆 內唐亞胡放話：以哈之戰「不是你死就是我活」

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個