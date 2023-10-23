搶救人質 美增派艦隊、薩德協防 促以暫緩地面戰

中東地區緊張局勢持續升溫，美國已加派艦隊部署及飛彈防禦系統協防。(路透)

中東地區緊張局勢持續升溫，因應美軍頻遭襲、伊朗 威脅日增，美國已加派艦隊部署及飛彈防禦系統協防。另一方面，美國母女朱迪斯．拉亞南(Judith Raanan)與娜坦莉．拉亞南(Natalie Raanan)20日獲釋後，國務卿布林肯(Anthony Blinken)表示仍擔心哈瑪斯還扣押的10名美國人質，消息人士也透露美國要求以色列 暫緩加薩 作戰行動，以解救更多人質。

每日郵報(Dailymail)報導，哈瑪斯聲稱現在俘虜約200名人質，另有50名人質被加薩走廊內其他武裝團體扣押，並說已有20多名人質在以色列空襲中喪生。

美國國防部21日表示，將把一組薩德系統和多組愛國者防空飛彈系統派至中東。圖為美軍的薩德系統。(路透)

聯合國官員22日表示，第二批來自埃及的賑濟物資車隊，進入加薩，為難民提供援助。圖為揮舞埃及國旗的志工在拉法通道迎接卡車。(Getty Images)

以色列坦克和軍隊現集結在加薩周邊，準備進行地面入侵，近日不斷呼籲巴勒斯坦人撤離加薩北部，也就是據信哈瑪斯駐紮之處。以色列表示，除非該國人質獲釋，否則會持續全面圍困加薩，且警告計畫在「戰爭的下一階段」前加強空襲。

拜登總統21日被問及是否會敦促以色列延遲攻擊時，他回答「我正與以色列交涉」；布林肯亦未透露其他細節，只說「確保每個美國人和其他人質安全離開加薩的緊迫工作仍在繼續」。

除了以色列地面行動外，拜登19日也警告伊朗及其盟友不要加入戰爭，否則將向國會尋求提供以色列額外140億元軍援。過去兩周，伊朗及盟國針對以色列和美國的措辭變得更加尖銳，威脅稱若美國進一步介入，他們將加入戰局。

加薩市阿里醫院18日爆炸致數百巴勒斯坦人喪生。(美聯社)

伊朗支持的真主黨過去幾天沿著以色列與黎巴嫩的北部邊境與以軍交火；以色列也襲擊伊朗向盟友空運武器的敘利亞機場。

五角大廈21日宣布，美軍將增加在中東防衛力量，包括部署終端高空防禦飛彈系統(THAAD，簡稱「薩德」)，並增加愛國者(Patriot)防空飛彈的數量，以因應駐中東美軍近來頻遭襲擊。

美國近幾周在東地中海加強海軍戰力，其中包括「福特號」及「艾森豪號」兩個航母打擊群、第六艦隊旗艦惠特尼山號和約2000名陸戰隊員。國防防長奧斯丁(Lloyd Austin)並已對更多美軍官兵下達「準備部署命令」，但未詳述具體人數。