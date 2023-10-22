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擬限制中國用戶用美企雲端 美商務次長證實並親揭原因

中央社／台北22日電
美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲21日受訪時證實，美國政府為了抑制北京研發軍用的人工智慧能力，考慮限制中國用戶存取和使用美國企業提供的雲端運算服務。（美聯社）
美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲21日受訪時證實，美國政府為了抑制北京研發軍用的人工智慧能力，考慮限制中國用戶存取和使用美國企業提供的雲端運算服務。（美聯社）

日經亞洲報導，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲21日受訪時證實，美國政府為了抑制北京研發軍用的人工智慧能力，考慮限制中國用戶存取和使用美國企業提供的雲端運算服務。

報導指出，有關美國政府考慮限制中國企業使用美企雲端服務一事，並不算是新聞。但艾斯特維茲是以主管官員的身分證實此事，並解釋原因。

艾斯特維茲（Alan Estevez）在東京受訪時表示，美國正研究管控雲端技術的最佳辦法，而這需要與產業界進行磋商。但他強調，雲端技術已相當普遍，美國政府並不是試圖阻礙工業界的發展。

艾斯特維茲日前赴日本出席「富士山對話」政策論壇，並發表主旨演講，期間接受日經亞洲訪問。

他在訪問中指出，令人擔心的是，人工智慧未來很可能將指揮和管控軍事後勤和軍用雷達，且電子戰能力也會得到提升，「所以我們（美國）希望確保我們能對其使用實施控制」。

美國政府上週公布了修訂的晶片及製造設備出口管制規定，進一步緊縮向中國出口先進的晶片及相關設備，以防止北京晶片及相關技術用於軍事用途，包括研發人工智慧技術。

分析人士認為，雖然美國政府正逐步緊縮對中國晶片及相關設備和技術的出口管制，但是中企仍可利用美企提供的雲端技術和計算服務，繼續進行人工智慧系統方面的研究，包括運用於軍事的人工智慧技術。

華爾街日報7月初報導，美國政府考慮將上述措施納入制裁中國的系列方案中，並認為像亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）這樣的美國雲端服務提供商，在向中國客戶提供使用先進人工智慧晶片的雲計算服務前，必須申請美國政府的特別許可。

報導指出，美國政府此舉是為防止中企透過雲服務，繞過美國政府現行的出口管制規定，取得使用被禁止出口的晶片技術及雲計算服務。

雲端 晶片 人工智慧

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