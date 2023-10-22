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中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

編譯盧炯燊／綜合21日電
在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)
在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)衝突持續升級，中國已在中東地區部署六艘軍艦，目前美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦正在該地區集結，罕有的美中軍艦同場出現。

根據中國官方新華社報導，中國海軍第44批護航編隊的淄博艦、荊州艦和千島湖艦，在亞丁灣完成護航任務後先到訪阿曼，10月14日結束訪問後轉到科威特舒韋赫港訪問五天，按照日程所有訪問行程已結束，目前去向不明。

至於接過護航任務的第45批編隊包括導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦及綜合補給艦東平湖艦，本月5日已在亞丁灣。換言之，中國在區內已有六艘戰艦。

其中烏魯木齊艦是052D型驅逐艦，配備與美國神盾系統相當的先進雷達及電子設備，以及有64個單元的垂直飛彈發射器。伊朗、沙烏地阿拉伯是052D型驅逐艦潛在買家，因為它尤其適合波斯灣、中東地區的安全需要。

在目前中東局勢隨時觸發更嚴重戰爭的情況下，中國軍艦的集結特別引起西方關注，因為肯定與撤僑無關。儘管以哈衝突後，美加英德法等多個國家派出軍用或民用飛機從以色列撤僑，但中方迄今尚無相關計畫，只要求中國公民盡快自行乘坐商業航班離開。

隨著以哈衝突持續，中國將自己定位為「和平調解人」，國家主席習近平19日在北京與埃及總理馬德布利(Mostafa Madbouly )會面時，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大，甚至失控，引發嚴重人道主義危機；又說願與埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

與此同時，中共中央政治局委員、外交部長王毅20日與馬來西亞外長贊比里(Zambry Abdul Kadir)通電話時，重申中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊，反對一切襲擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。

王毅再次表示，解決巴以衝突的根本之策，就是落實「兩國方案」實現巴以和平共處。

王毅 巴勒斯坦 以色列

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