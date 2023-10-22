戰爭恐擴大 拜登及政府高官勸以色列勿襲真主黨

拜登總統與其政府高級官員力勸以色列，勿對黎巴嫩真主黨(Hezbollah)展開先發制人的打擊，以免把真主黨捲進來，令戰事擴大。圖為真主黨18日在貝魯特舉行的抗議以色列的活動。(歐新社)

美國及以色列 官員21日表示，拜登 總統與其政府高級官員都在奉勸以色列，別對黎巴嫩真主黨(Hezbollah)展開先發制人的打擊，把真主黨捲進來，令戰事擴大；但以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)戰爭內閣的鷹派官員想攻打真主黨，不顧7日起展開的以哈戰爭顯然要拖長。

紐約時報報導，美方相信，以色列若同時在南、北兩線作戰會很吃力，這樣打下去勢必把美國及真主黨主要金主伊朗都捲進去。美方一直向以色列傳達訊息，認為要與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)在南部作戰，又與強大得多的真主黨在北部開戰，困難多多。

美方官員努力阻止以國攻打真主黨，透露出拜登政府對內唐亞胡與其高階官員的戰爭計畫，感到很焦慮。

美國官員也想遏制真主黨；美方外交官員穿梭中東，一直敦促他們的阿拉伯盟友幫忙把訊息傳遞給該民兵組織，包括透過他們在伊朗的碰頭人，想阻止以色列、真主黨之間再爆發戰爭，不管是真主黨或以色列先動手。

美方唯恐7日遭哈瑪斯攻擊之後，內唐亞胡可能批准對真主黨先發制人打擊。不過內唐亞胡似乎暫時打消了這個念頭。但仍有兩種可能，致焦慮感徘徊不散：一是以色列對真主黨以火箭攻擊過度反應，二是以色列在預料中打擊哈瑪斯的加薩地面攻勢，採太激進的戰術，可能激發真主黨開戰。

美方官員與以國盟友日前開會多次，勸告以方勿同時在北對付真主黨、在南攻打加薩，以免給真主黨藉口進入戰爭。拜登18日訪問以色列以及國務卿布林肯(Antony Blinken)日前花很長時間與以國官員磋商，都敏感地談到這一擔憂。

美方官員兩次密集訪問內唐亞胡及其戰爭內閣，這在以國歷史上聞所未聞。美方避免使用露骨語彙來警告以色列人勿採取挑釁式的軍事行動，因為他們了解以國7日遇襲之後，官員充分感受到弱點所在。

消息人士指出，以方最積極主張向真主黨先發制人打擊的官員之一是國防部長加蘭特(Yoav Gallant)，他認為真主黨比哈瑪斯威脅更大，所以以軍軍事焦點該在真主黨。