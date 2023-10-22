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阿拉伯國家開羅和平峰會談援助加薩 轟歐美「雙標」

編譯俞仲慈／綜合21日電
針對以哈戰爭而舉行的開羅和平峰會21日在埃及開羅開幕。圖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(中)在會上致詞。(路透)
針對以哈戰爭而舉行的開羅和平峰會21日在埃及開羅開幕。圖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(中)在會上致詞。(路透)

來自阿拉伯、歐洲、非洲等數十國領袖和外長，21日齊聚埃及首都開羅(Cairo)舉行和平峰會，以期化解加薩危機，聯合國秘書長古特雷斯籲致力救濟，同時出席的歐美代表被轟「雙標」，無視巴人苦難，美、中也各有代表出席。

約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)在和平峰會上，帶頭砲轟西方國家對以色列空襲加薩平民保持沉默：「巴勒斯坦人的生命不如以色列人的生命重要，國際法的適用是選擇性的，人權是有國界，而且止於國界、止於種族、止於宗教。」

但是德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)仍堅持力挺以色列軍事行動：「以色列和世界上任何國家一樣，有權保護自己、保護人民免於恐怖攻擊。」不過他也強調防禦必須「在國際法的框架內進行」，但沒有針對加薩戰爭表態。

出席峰會的所有西方國家代表都承諾要對加薩平民提供人道救援，歐盟主席馮德萊恩(Von der Leyen)也宣布對巴勒斯坦人提供援助增加兩倍。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)呼籲國際社會提供加薩平民「立即、不受限且持續的人道援助」，並警告目前人道援助遠遠不足以緩解加薩危機。

美國駐埃及大使館臨時代辦貝絲·瓊斯(Beth Jones)表示，美國對於這場和平峰會表示感謝並強調：「美國仍然是世界上對巴勒斯坦人民提供援助的最大捐助者，並將持續努力以達成解決以巴問題的目標。」

不過西方國家一方面支持以軍轟炸平民，事後再提供救援的「雙標」做法，顯然不被阿拉伯國家接受，阿布杜拉二世直言：「凡攻擊任何民用基礎設施，並故意讓所有平民斷糧、斷水、斷絕基本生活物資的行為，都會受到譴責，而且要究責到底。」另外中國政府中東問題特使翟隽19日和俄羅斯副外長博格丹諾夫(Bogdanov Mikhail Leonidovich)則在卡達多哈會面，針對中東局勢交換意見；翟隽表示，中俄兩國在巴勒斯坦問題立場一致，並將共同推動局勢降溫，為恢復以巴和談、落實兩國方案，發揮積極作用。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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