仇恨犯罪？底特律猶太會堂領袖 家門外遇刺亡

底特律猶太會堂領袖莎曼沙·沃爾21日上午被發現在家門外遇刺身亡，嫌犯在逃；警方稱目前還不能確認此案是否與中東衝突有關。(取自底特律猶太會堂官網)

底特律猶太 會堂(Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue)領袖莎曼沙·沃爾(Samantha Woll)21日上午被發現在家門外遇刺身亡，她自2022年擔任該猶太會堂領袖，因為和多位民主黨政治人物合作而聞名，包括選區的聯邦眾議員 史羅金(Elissa Slotkin)。

警方表示嫌犯作案動機仍不清楚，本案是否與當前的中東衝突有關仍有待釐清。

據報有「一條血跡」通往沃爾家，她的遺體因此被發現，其身上有多處刺傷，警方當場宣布已死亡。

底特律警察局向「每日郵報」(DailyMail)透露，目前尚未逮捕任何嫌犯；警方呼籲知悉詳情的人提供警方線索。

40歲的沃爾因建立猶太與穆斯林社區的橋梁而廣為人知，猶太會堂對於她突然去世表達震驚，會堂表示：「我們現在沒有進一步的消息，但獲得消息後我們將分享更多資訊。」

2017年沃爾被「底特律猶太新聞」(Detroit Jewish News)選為「36名傑出人物」(36 under 36)，她被描述為「社會正義與政治活動家」。簡介如此介紹：「沃爾在底特律穆斯林－猶太論壇(Muslim-Jewish Forum of Detroit)的創建過程中擔任要角，該論壇由兩個信仰的年輕人組成，他們聚在一同學習、讚揚與建立社區。」

沃爾因幫助當地猶太與穆斯林社區「建立與深化重要關係」而受到讚揚，她在當地舉辦「革命性的活動」，包括歡迎敘利亞難民的跨信仰開齋飯(Interfaith Iftar)晚宴。

雖然調查人員未表明本案與中東衝突是否有任何關聯，但幾日前司法部 長加蘭德(Merrick Garland)警告，有鑑於當前情勢，全美穆斯林與猶太人面臨的威脅與仇恨犯罪風險正在增加。