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仇恨犯罪？底特律猶太會堂領袖 家門外遇刺亡

編譯徐薏茹／綜合22日電
底特律猶太會堂領袖莎曼沙·沃爾21日上午被發現在家門外遇刺身亡，嫌犯在逃；警方稱目前還不能確認此案是否與中東衝突有關。(取自底特律猶太會堂官網)
底特律猶太會堂領袖莎曼沙·沃爾21日上午被發現在家門外遇刺身亡，嫌犯在逃；警方稱目前還不能確認此案是否與中東衝突有關。(取自底特律猶太會堂官網)

底特律猶太會堂(Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue)領袖莎曼沙·沃爾(Samantha Woll)21日上午被發現在家門外遇刺身亡，她自2022年擔任該猶太會堂領袖，因為和多位民主黨政治人物合作而聞名，包括選區的聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin)。

警方表示嫌犯作案動機仍不清楚，本案是否與當前的中東衝突有關仍有待釐清。

據報有「一條血跡」通往沃爾家，她的遺體因此被發現，其身上有多處刺傷，警方當場宣布已死亡。

底特律警察局向「每日郵報」(DailyMail)透露，目前尚未逮捕任何嫌犯；警方呼籲知悉詳情的人提供警方線索。

40歲的沃爾因建立猶太與穆斯林社區的橋梁而廣為人知，猶太會堂對於她突然去世表達震驚，會堂表示：「我們現在沒有進一步的消息，但獲得消息後我們將分享更多資訊。」

2017年沃爾被「底特律猶太新聞」(Detroit Jewish News)選為「36名傑出人物」(36 under 36)，她被描述為「社會正義與政治活動家」。簡介如此介紹：「沃爾在底特律穆斯林－猶太論壇(Muslim-Jewish Forum of Detroit)的創建過程中擔任要角，該論壇由兩個信仰的年輕人組成，他們聚在一同學習、讚揚與建立社區。」

沃爾因幫助當地猶太與穆斯林社區「建立與深化重要關係」而受到讚揚，她在當地舉辦「革命性的活動」，包括歡迎敘利亞難民的跨信仰開齋飯(Interfaith Iftar)晚宴。

雖然調查人員未表明本案與中東衝突是否有任何關聯，但幾日前司法部長加蘭德(Merrick Garland)警告，有鑑於當前情勢，全美穆斯林與猶太人面臨的威脅與仇恨犯罪風險正在增加。

密西根州檢察長達娜·奈賽爾(Dana Nessel)在社媒X平台發布聲明對沃爾死亡的消息表示震驚，「莎曼沙是我所認識最善良的人，她對社區、州與國家投入真誠的熱愛，她真正以她的信仰和行動為大家創造一個更好的地方」。

底特律猶太會堂領袖莎曼沙·沃爾21日上午被發現在家門外遇刺身亡後，執法人員正在案...
底特律猶太會堂領袖莎曼沙·沃爾21日上午被發現在家門外遇刺身亡後，執法人員正在案發現場附近調查。(美聯社)

猶太 眾議員 司法部

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