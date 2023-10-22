首批20卡車救援物資進入加薩 WHO：遠遠不夠

以哈戰爭延燒未歇，首支援助物資的20輛卡車車隊21日獲准從埃及駛入遭受圍困的加薩走廊的拉法邊界關卡；聯合國官員對此表示，「這支車隊絕對不能是最後一支」。(歐新社)

救濟交戰中的加薩 地區居民的第一批人道物資，21日由埃及「拉法」(Rafah)過境站進入加薩走廊，但燃油是否獲准入內仍懸而未解；世界衛生組織(WHO)警告， 20輛卡車裝載的食物、飲水、醫藥遠不足以因應當地所需；拜登總統則感謝區域合作促成此事，同時不忘警告巴勒斯坦 好戰組織哈瑪斯 (Hamas)勿干擾人道救援行動。

紐約時報報導，雖然人道物資進入加薩，但持美國護照者及其他國家公民仍無法離開加薩，進入埃及；此外是否容許再運更多救援物資進入加薩，也不清楚。隨著加薩生活條件惡化，這20車物資是以加速通關方式通過，但未來再送的物資就須具體核實。

核實貨物是以色列當局的關鍵要求，確保流入加薩物資不會落入巴勒斯坦戰士及哈瑪斯分子之手。

埃及聯國以色列查核通關

這次人道救援的內容先由埃及、聯合國及以色列驗過，再獲准出發；官方表示，救援物資送交巴勒斯坦紅新月會(Red Crescent)分配撥發。

歐盟及聯合國官員表示，以色列、埃及都接受的貨運查核過程、以便運送未來人道救援物資，仍在磋商中。有一項提議是由聯合國查核，其他國家都不介入，以確保救濟物資合乎標準的人道濟助原則，另送交中立方。

燃油是否准入懸而未決

另一重大懸而未解問題，是燃油是否准入加薩。聯合國及歐盟等救援方堅稱，燃油是發電機的關鍵物資，供醫院及加薩的水質淡化廠所用。但以色列擔心哈瑪斯會把燃油轉為軍事用途。

哈瑪斯組織轄下的「加薩衛生部」警告說，燃油繼續遭排除在人道救濟之外，必對加薩的衛生醫療系統造成危險後果；因為用光燃油，目前七家醫院、25家診所已停止運作；加薩僅存的幾家醫院病床收容率已超過150%。

人道機構認為，21日送進加薩走廊的人道援助物資遠遠不足以維持逾200萬居民所需。圖為義工們當天在杜拜整理擬運往加薩的其它物資。(Getty Images)

人道救援機構警告說，21日所載運的物資遠不足以支持加薩200多萬居民所需；其中四車是由世衛組織提供，據指出為治傷藥物、器材，以救治多達1200名傷者，還有供1500名慢性病患的藥物；世衛表示，另提供基本重要藥物、衛生補給品給30萬人支撐三個月之用。

拜登警告 哈瑪斯勿干擾救援

第一批人道救援物資進入後，拜登表示感謝以、埃兩區域夥伴國，另鼓勵其他批次救援物資不受干擾地送達。他指出，自本次危機伊始，他在公開聲明及私下談話都表明，人道救援重要且急迫，必須放行。

國務卿布林肯(Antony Blinken)發表類似聲明外，另警告哈瑪斯不得干涉這類救命的援助；巴勒斯坦平民不該為哈瑪斯駭人的恐怖行為負責。布林肯指出，允許其他救援物資進入加薩，對人民的生存至關重要。