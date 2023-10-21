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錫克教領袖遇刺掀外交風波 美英兩國挺加拿大

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錫克教領袖遇刺掀外交風波 美英兩國挺加拿大

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
國務院發言人米勒。 （美聯社）
國務院發言人米勒。 （美聯社）

一名印度錫克教領袖在加拿大遇刺引發印度與加國關係緊張。美國與英國政府今天呼籲印度，不要堅持要求加拿大減少在印度的外交人員，並對加國從印度撤走41名外交官表示擔憂。

路透報導，加拿大政府今年9月公開指稱加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在溫哥華附近遭殺害一事與印度情報部門有關，印度政府則否認這項指控，兩國關係隨即急轉直下。

尼賈爾提倡從印度分離出來，另行建立錫克教國家，被印度政府稱為「恐怖分子」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示：「我們對加拿大外交官離開印度，以回應印度政府要求加拿大大幅減少駐印度外交人員一事感到擔憂。」

儘管西方國家不願意公開譴責印度，華府表示慎重看待加拿大的指控，並跟英國共同敦促印度配合加拿大調查這起謀殺案。

分析人士指出，美國與英國不想破壞跟印度的關係，因為他們認為印度可以制衡中國。

而美國國務院與英國外交部今天發布的聲明，是尼賈爾被殺害後至今對新德里當局最直接的批評。

英國外交部發言人說：「我們不同意印度政府所做的決定，這已導致一些加拿大外交官離開印度。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）昨天表示，印度政府計劃於20日撤銷除了21名加拿大外交官和其家屬以外所有人的外交豁免權，因此加拿大方面已經自印度召回41人。

加拿大政府今天表示，將暫停印度境內數個城市領事館的部分業務，並警告會延遲處理簽證。

美國國務院表示：「化解分歧需要外交官在場，我們呼籲印度政府不要堅持減少加拿大駐印度外交人員，並配合加拿大正在進行的調查。」同時希望印度「履行1961年維也納外交關係公約（Vienna Convention on Diplomatic Relations）規定的義務」。

英國外交部同樣引用維也納公約：「單方面取消為外交官提供安全保障的特權及豁免權，不符合公約的原則，也不利公約的運作」。

印度 加拿大 國務院

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