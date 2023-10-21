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以色列：打完仗將撤離加薩 哈瑪斯：準備長期戰鬥

記者胡玉立／綜合報導
在美國等國的壓力下，以色列聲明在擊潰哈瑪斯之後，不會長斯占領加薩。而哈瑪斯也揚言會長期戰鬥到底。（Getty Images)
在美國等國的壓力下，以色列聲明在擊潰哈瑪斯之後，不會長斯占領加薩。而哈瑪斯也揚言會長期戰鬥到底。（Getty Images)

以色列國防部20日下令撤離以國在黎巴嫩邊境的最大城市謝莫納城(Kiryat Shmona)2萬人2000多名居民，顯示黎以邊境安全局勢惡化，以色列在持續轟炸加薩走廊之際，可能向北開闢第二戰場；與此同時，以色列宣布戰爭結束後，軍隊會撤離加薩，顯示以色列不打算長期控制加薩居民日常生活，但哈瑪斯(Hamas)已揚言準備長期戰鬥。

以色列已為此制定計畫，其中包括地面入侵、消滅被視為恐怖組織的哈瑪斯。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，軍事行動計畫分三階段；「我們正處於第一階段，目的是消滅恐怖分子並摧毀哈瑪斯基礎設施，包括現在的軍事轟炸和之後的機動攻擊。第二階段涉及低強度行動，以根除哈瑪斯特工。第三階段是以色列撤軍，並為以色列公民建立新安全現實。」

前國家安全顧問、退休將軍阿米德羅爾(Yaakov Amidror)表示，加蘭特的宣布是向世人解釋，這將是一場漫長戰爭，第一階段將是混亂的；但戰爭結束後，以色列不想長期控管加薩當地日常生活。最終局面可能類似目前西岸地區(West Bank)那樣，由巴勒斯坦權力機構掌理，但以色列仍擁有壓倒性軍事控制權。

人質家屬在以色列特拉維夫的空座位餐桌前，祈禱家人平安歸來。（路透）
人質家屬在以色列特拉維夫的空座位餐桌前，祈禱家人平安歸來。（路透）

撤離謝莫納城的決定顯示，以色列正認真考慮以色列與黎巴嫩的邊境衝突升級為全面衝突的可能性。美國國務院19日已要求所有美國公民在仍有商業航班可用的情況下，儘速離開黎巴嫩。

黎巴嫩中東航空公司(Middle East Airlines)20日宣布，下周開始將大幅減少自黎巴嫩起飛的航班數量，大部分機隊將遷到黎巴嫩境外。

但以色列軍方的主要焦點仍是加薩走廊。

以色列曾揚言，當他們進攻加薩走廊，報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲之舉時，會除掉每位哈瑪斯成員；但兩名被控攻擊案主謀的哈瑪斯成員，卻是以色列首要捉拿對象；這兩人是哈瑪斯的軍事戰略家戴夫(Mohammad Deif)與政治領袖辛瓦(Yahya Sinwar)，他們都曾在以色列或巴勒斯坦的監獄服過刑，也曾是多起暗殺行動刺殺對象。

以色列加薩走廊內搜索這兩位哈瑪斯高階領袖的行動，將會相當激烈。

以色列 哈瑪斯 加薩

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