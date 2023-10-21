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白宮要求撥款1050億「細目曝光」卡在眾院停擺

編譯潘勛／綜合20日電

白宮20日提出金額達1050億元的追加經費細目，其中以援助烏克蘭614億元最多，以色列143億元次之，注資提升台灣和亞太安全為20億元，還有美墨邊界經費，但因目前眾院停擺，國會少數共和黨議員不願支持拜登某些政策，拜登把多項政策包裹配套要想過關，有可能反而導致無法通過。

美聯社報導，占眾院多數的共和黨苦於無法選出新議長，參院也告分裂，一些共和黨人愈來愈反對援助烏克蘭，另要求增加邊界安全執法及政策。

法案繕寫及磋商可能耗時數周。參院撥款委員會主席莫瑞(Patty Murray)及委員會共和黨首席議員柯林斯(Susan Collins)宣布，31日將召開聽證會，由國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、國務卿布林肯(Antony Blinken)說明這筆開支需求。

拜登的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，俄國繼續侵略烏克蘭、巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列，代表「全球轉折點」，要求這筆預算對增進國家安全、國人安全，至關重要。

援助烏克蘭的614億元當中，一些將用在補充國防部的武器庫存；烏國發動反攻，苦於取得進展，白宮警告說，美國未能快速運補武器、彈藥，俄國可能奪城掠地。

白宮表示，援助以色列143億元當中，大多數用在防空以及飛彈防禦系統。

雖說援烏、援引獲參眾兩院廣泛支持，但對兩者掛勾起來有所懷疑。另外，移民問題可能最為棘手，共和黨尋求加強移民執法。

許多共和黨人表示，除非新添政策在移民執法，不然他們不支持這項追加法案；拜登總統要求的金額是否充足，目前也不清楚。CNBC頻道報導，拜登政府追加要求64億元在邊界移民作業，另大約12億元用在打擊芬太尼等鴉片類合成毒品。

白宮行政管理和預算局(OMB)局長楊恩(Shalanda Young)表示，這筆追加經費將用在擴大生產線、強化國家經濟、確保全民安全、創造新的國家就業機會。

楊恩把美墨邊界資源不足歸咎於國會，她表示有些國會議員大談要提升邊界安全，但行政單位8月把法案送國會，要求40億元經費，他們卻拒絕接受。

共和黨 拜登 白宮

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