我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

敘、伊無人機攻擊 美又捲入另一場中東戰爭？

編譯潘勛／綜合20日電

美國官員表示，駐敘利亞、伊拉克美軍基地分傳遭到無人機鎖定攻擊，致數人受到輕傷，駐紅海的驅逐艦發射導彈攔截三枚由葉門「青年運動」(Houthi)民兵組織發射的巡弋飛彈，在在顯示，美軍已瀕臨被捲入下一場中東戰爭的險境。

路透(Reuters)20日報導，駐敘「坦夫」 (al-Tanf)基地美軍擊落兩架針對他們的無人機，當地接近敘利亞與伊拉克、約旦邊界。美國官員並未言明是誰發動攻擊。

黎巴嫩與伊朗同陣線的「廣場」(Al Mayadeen)電視台19日報導，除坦夫基地遭無人機攻擊外，美軍在敘北鄉間代爾祖爾省(Deir al-Zor)的「康菲」(Conoco)基地也受導彈攻擊；此外未有進一步消息。

駐伊拉克美軍18日也被兩架無人機分別鎖定攻擊，雖然守軍設法攔截一架，但另一架則造成少數美軍輕傷。

美軍派駐伊拉克部隊有2500人，在鄰近的敘利亞則有900人，負責協助當地部隊與「伊斯蘭國」民兵組織戰鬥及提供建議。

有線電視新聞網(CNN)報導，駐紅海美軍驅逐艦攔截青年運動發射的導彈，駐敘利亞以及伊拉克美軍基地遭遇攻擊，顯示目前戰爭或許在加薩走廊開打，但全中東都亮起紅燈，警訊頻傳，更多麻煩可能發生。

美軍已部署兩個航母打擊群到地中海東部，嚇阻伊朗及其盟友敘利亞、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)開闢新戰線攻擊以色列；2000名美軍陸戰隊戰士已高度待命，準備部署到該地區。

拜登總統18日緊急前往以色列，出聲全面支持以色列對加薩的巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)開戰，但在當時以及19日晚的白宮演說，都敦促以國高層別因盛怒而盲目；拜登矢言額外提供數百億援助給以國，另由空中運送大量彈藥及裝備，協助以國對哈瑪斯的戰爭。

有線電視新聞網認為，凡此種種均代表美國正愈來愈瀕臨直接參與局部性的中東戰爭；這一點與1991年開戰，把伊拉克前強人胡森(Saddam Hussein)的部隊逐出科威特，或者2003年發動的伊拉克戰爭不同，兩起戰事都有數月可準備及籌畫，但現在美軍是匆促因應非其能控制的事件。

以色列 加薩 拜登

上一則

喬登議長夢斷 黨內議員收「死亡威脅」更堅定不選他

下一則

白宮要求撥款1050億「細目曝光」卡在眾院停擺

延伸閱讀

搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩

搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩
以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質
拜登：24至48小時內 首批車隊可能通關送援至加薩

拜登：24至48小時內 首批車隊可能通關送援至加薩
拜登稱援助以烏是明智投資 俄：見利忘義

拜登稱援助以烏是明智投資 俄：見利忘義

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐