敘、伊無人機攻擊 美又捲入另一場中東戰爭？

美國官員表示，駐敘利亞、伊拉克美軍基地分傳遭到無人機鎖定攻擊，致數人受到輕傷，駐紅海的驅逐艦發射導彈攔截三枚由葉門「青年運動」(Houthi)民兵組織發射的巡弋飛彈，在在顯示，美軍已瀕臨被捲入下一場中東戰爭的險境。

路透(Reuters)20日報導，駐敘「坦夫」 (al-Tanf)基地美軍擊落兩架針對他們的無人機，當地接近敘利亞與伊拉克、約旦邊界。美國官員並未言明是誰發動攻擊。

黎巴嫩與伊朗同陣線的「廣場」(Al Mayadeen)電視台19日報導，除坦夫基地遭無人機攻擊外，美軍在敘北鄉間代爾祖爾省(Deir al-Zor)的「康菲」(Conoco)基地也受導彈攻擊；此外未有進一步消息。

駐伊拉克美軍18日也被兩架無人機分別鎖定攻擊，雖然守軍設法攔截一架，但另一架則造成少數美軍輕傷。

美軍派駐伊拉克部隊有2500人，在鄰近的敘利亞則有900人，負責協助當地部隊與「伊斯蘭國」民兵組織戰鬥及提供建議。

有線電視新聞網(CNN)報導，駐紅海美軍驅逐艦攔截青年運動發射的導彈，駐敘利亞以及伊拉克美軍基地遭遇攻擊，顯示目前戰爭或許在加薩 走廊開打，但全中東都亮起紅燈，警訊頻傳，更多麻煩可能發生。

美軍已部署兩個航母打擊群到地中海東部，嚇阻伊朗及其盟友敘利亞、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)開闢新戰線攻擊以色列 ；2000名美軍陸戰隊戰士已高度待命，準備部署到該地區。

拜登 總統18日緊急前往以色列，出聲全面支持以色列對加薩的巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)開戰，但在當時以及19日晚的白宮演說，都敦促以國高層別因盛怒而盲目；拜登矢言額外提供數百億援助給以國，另由空中運送大量彈藥及裝備，協助以國對哈瑪斯的戰爭。

有線電視新聞網認為，凡此種種均代表美國正愈來愈瀕臨直接參與局部性的中東戰爭；這一點與1991年開戰，把伊拉克前強人胡森(Saddam Hussein)的部隊逐出科威特，或者2003年發動的伊拉克戰爭不同，兩起戰事都有數月可準備及籌畫，但現在美軍是匆促因應非其能控制的事件。