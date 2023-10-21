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遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

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以哈衝突／以色列仍有人質待援 安息日擺出逾200個空位餐桌

特派員黃惠玲、編譯廖振堯／綜合報導
芝城北邊艾文斯頓市的拉亞南母女，20日證實已經被哈瑪斯釋放。(家人提供)
芝城北邊艾文斯頓市的拉亞南母女，20日證實已經被哈瑪斯釋放。(家人提供)

以色列軍方20日公布了哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲時劫走人質的更多細節，目前加薩走廊至少有203名人質被扣，包括20名18歲以下的兒童和至少10名60歲以上長者，還有非以色列人失踪並推測遭綁架；其中大多數人質都還活著。

20日首先被獲釋的兩名美國人質是伊利諾州母女，朱迪斯.拉亞南(Judith Raanan，59歲)及女兒娜坦莉.拉亞南(Natalie Raanan，17歲)。「我不知道他們為什麼選擇這兩人釋放，但這是一個奇蹟。」朱迪斯參加的查巴德(Chabad)猶太教堂執行董事克萊恩 (Dov Hillel Klein) 說。

路透報導，哈瑪斯武裝派別發言人烏拜達(Abu Ubaida)20日表示，他們釋放這對母女是「出於人道主義」，並藉此向美國人民與世界證明拜登總統及其法西斯政府的說法「是錯誤與毫無根據的」。CNN報導，朱迪斯的健康情形欠佳，目前兩人待在以色列的紅十字會。

人質家屬在以色列特拉維夫的空座位餐桌前，祈禱家人平安歸來。（路透）
人質家屬在以色列特拉維夫的空座位餐桌前，祈禱家人平安歸來。（路透）

拜登總統也發表聲明，感謝卡達與以色列政府在母女獲釋所發揮的作用，「我們的同胞在過去14天裡經歷了可怕的磨難，我很高興她們很快就能與飽受恐懼折磨的家人團聚。」

法新社報導，哈瑪斯在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出，「回應卡達的努力請求，艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）基於人道因素，釋放2名美國公民（母女）。」

伊利諾州州長普立茲克發表聲明稱，他非常欣慰這對母女獲釋，兩人目前正在接受治療。他提到，面對難以想像的恐怖，她們表現出巨大的力量與勇氣，「我迫不及待的歡迎她們回家」。

伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)也發文稱，這是值得替她們慶祝的一天，「但我知道還有多家庭正在經歷難以想像的痛苦，擔心他們的親人仍被劫持做為人質，對此我向他們表示慰問。」

但仍有超過200名人質被扣。每個星期五日落到星期六日落，便是猶太人的安息日(Shabbat)，當天不僅是歇息也是陪伴家人的日子；但以哈衝突爆發後，安息日已無安寧，以色列特拉維夫(Tel Aviv)及其他社區的許多受害者家屬本周擺出超過200個空位的安息日餐桌，象徵戰爭中失蹤或被擄的家人。

自1960年代以來，全球猶太人開始幫淪為囚犯或人質的親友擺設故意留空的桌子，作為象徵性的抗議舉動。在特拉維夫美術館(Tel Aviv Museum of Art)外的廣場上已經擺滿了桌子，有些甚至還擺上兒童高腳椅、兒童杯子和白玫瑰，紀念在加薩地帶被哈瑪斯奪去性命或下落不明的幼小生命。

「帶人們歸鄉」運動(Bring Them Home Now movement)在X平台發文表示「在家人們回家之前，我們的安息日餐桌就不會完整。時間已經不多了，我們現在必須帶他們回家。」

以色列 哈瑪斯 猶太

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