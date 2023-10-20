我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛公車總站提案 市議會過關 華商會：選址重中之重

紐約戶外用餐新規嚴苛 業者不看好

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登18日在以色列特拉維夫與以國總理內唐亞胡會面。（路透）
美國總統拜登18日在以色列特拉維夫與以國總理內唐亞胡會面。（路透）

美國福斯新聞網（Fox News）報導，美國白宮18日晚間在社交媒體Instagram發布總統拜登以色列和當地美軍會面的照片，卻沒有為這些官兵的臉「打馬賽克」。儘管白宮在發布照片後刪文並致歉，但X用戶仍嚴厲批拜登團隊犯下危險錯誤，在巴勒斯坦武裝激進團體哈瑪斯襲擊美國盟國以國，美軍在當地捍衛美國利益之際，政府卻「洩漏」軍人們的身分。

記者舒梅特（Sam Shoemate）在X分享已被編輯過的照片，聲稱白宮18日晚間分享拜登與美軍合照的照片時，沒有將疑似為特種部隊的官兵臉部進行糊化處理。他寫道：「白宮新聞團隊昨晚分享了這張照片，卻沒有模糊化『三角洲部隊』（CAG）官兵的臉（照片中的黑色方塊是我加的）。他們一小時後才刪除照片，但已有成千上萬人看到了。拜登政府犯下重大錯誤。」

福斯新聞網記者梅盧金（Bill Melugin）19日下午證實白宮犯下的錯誤，並貼文寫道：「新消息：白宮承認他們發布拜登在以色列的未經審查照片，從而意外發布可識別美國特種部隊身分的資料。」

梅盧金也補充了白宮的聲明，聲明說「我們一注意到這件事就刪除了照片，我們對這個錯誤和可能造成的問題感到遺憾」。

X用戶也針對這個錯誤嚴厲批評白宮。美國退伍軍人兼作家帕內爾（Sean Parnell）對貼文感到震驚，寫道「我的天啊。拜登洩漏可識別三角洲部隊身分的資料。這無疑會使他們和他們的家屬被鎖定」。

福斯新聞撰稿人莎拉．卡特（Sara Carter）的丈夫是美軍退役特種部隊。她寫道：「白宮真的這麼蠢嗎，還是他們就是想要讓人被鎖定？這完全是不能被接受的…這些特種官兵必須保有一定程度的慎重，而本屆政府完全忽略這件事。我知道，因為我的丈夫就是退役特種部隊。他們是訓練有素的菁英戰士，而像臉部辨識這麼簡單的事情就會讓他們受到敵軍直接威脅。白宮是怎麼讓這種事發生的？」

白宮 拜登 以色列

上一則

選民評麥卡錫下台「荒誕馬戲」 共和黨恐付代價

延伸閱讀

專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿

專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿
拜登全國談話：軍援以烏對國安極重要 籲國會通過數百億經費

拜登全國談話：軍援以烏對國安極重要 籲國會通過數百億經費
「很快從內部看到加薩」以防長視察部隊 暗示將發動地面戰

「很快從內部看到加薩」以防長視察部隊 暗示將發動地面戰
不滿拜登「盲目」支持以色列 國務院高官辭職

不滿拜登「盲目」支持以色列 國務院高官辭職

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元
數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票

數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票