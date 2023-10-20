犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

美國總統拜登18日在以色列特拉維夫與以國總理內唐亞胡會面。（路透）

美國福斯新聞網（Fox News）報導，美國白宮 18日晚間在社交媒體Instagram發布總統拜登 在以色列 和當地美軍會面的照片，卻沒有為這些官兵的臉「打馬賽克」。儘管白宮在發布照片後刪文並致歉，但X用戶仍嚴厲批拜登團隊犯下危險錯誤，在巴勒斯坦武裝激進團體哈瑪斯襲擊美國盟國以國，美軍在當地捍衛美國利益之際，政府卻「洩漏」軍人們的身分。

記者舒梅特（Sam Shoemate）在X分享已被編輯過的照片，聲稱白宮18日晚間分享拜登與美軍合照的照片時，沒有將疑似為特種部隊的官兵臉部進行糊化處理。他寫道：「白宮新聞團隊昨晚分享了這張照片，卻沒有模糊化『三角洲部隊』（CAG）官兵的臉（照片中的黑色方塊是我加的）。他們一小時後才刪除照片，但已有成千上萬人看到了。拜登政府犯下重大錯誤。」

The Whitehouse media team shared this picture last night (I added the black boxes) without blurring or censoring the faces of the “Delta Force” (CAG) operator’s faces. They deleted it an hour later after hundreds of thousands had already viewed it.



This is a massive failure on… pic.twitter.com/ROegvYWzit — Sam Shoemate (@samosaur) October 19, 2023

福斯新聞網記者梅盧金（Bill Melugin）19日下午證實白宮犯下的錯誤，並貼文寫道：「新消息：白宮承認他們發布拜登在以色列的未經審查照片，從而意外發布可識別美國特種部隊身分的資料。」

梅盧金也補充了白宮的聲明，聲明說「我們一注意到這件事就刪除了照片，我們對這個錯誤和可能造成的問題感到遺憾」。

X用戶也針對這個錯誤嚴厲批評白宮。美國退伍軍人兼作家帕內爾（Sean Parnell）對貼文感到震驚，寫道「我的天啊。拜登洩漏可識別三角洲部隊身分的資料。這無疑會使他們和他們的家屬被鎖定」。

福斯新聞撰稿人莎拉．卡特（Sara Carter）的丈夫是美軍退役特種部隊。她寫道：「白宮真的這麼蠢嗎，還是他們就是想要讓人被鎖定？這完全是不能被接受的…這些特種官兵必須保有一定程度的慎重，而本屆政府完全忽略這件事。我知道，因為我的丈夫就是退役特種部隊。他們是訓練有素的菁英戰士，而像臉部辨識這麼簡單的事情就會讓他們受到敵軍直接威脅。白宮是怎麼讓這種事發生的？」