犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

美國福斯新聞網(Fox News)報導,美國白宮 18日晚間在社交媒體Instagram發布總統拜登 在以色列 和當地美軍會面的照片,卻沒有為這些官兵的臉「打馬賽克」。儘管白宮在發布照片後刪文並致歉,但X用戶仍嚴厲批拜登團隊犯下危險錯誤,在巴勒斯坦武裝激進團體哈瑪斯襲擊美國盟國以國,美軍在當地捍衛美國利益之際,政府卻「洩漏」軍人們的身分。

記者舒梅特(Sam Shoemate)在X分享已被編輯過的照片,聲稱白宮18日晚間分享拜登與美軍合照的照片時,沒有將疑似為特種部隊的官兵臉部進行糊化處理。他寫道:「白宮新聞團隊昨晚分享了這張照片,卻沒有模糊化『三角洲部隊』(CAG)官兵的臉(照片中的黑色方塊是我加的)。他們一小時後才刪除照片,但已有成千上萬人看到了。拜登政府犯下重大錯誤。」

The Whitehouse media team shared this picture last night (I added the black boxes) without blurring or censoring the faces of the “Delta Force” (CAG) operator’s faces. They deleted it an hour later after hundreds of thousands had already viewed it.



This is a massive failure on… pic.twitter.com/ROegvYWzit