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不滿拜登「盲目」支持以色列 國務院高官辭職

編譯陳韻涵／綜合19日電
在國務院負責監督武器移轉的高層官員保羅，因看不慣美國一面倒的支持以色列，並不斷提供以國武器，辭職表態，並高調地發表辭職公開信。(取自LinkedIn)
在國務院負責監督武器移轉的高層官員保羅，因看不慣美國一面倒的支持以色列，並不斷提供以國武器，辭職表態，並高調地發表辭職公開信。(取自LinkedIn)

國務院負責監督武器轉讓11年的高階官員保羅(Josh Paul)不認同拜登政府「盲目支持」、軍援以色列，18日高調辭職；而因應以哈戰事升溫，國務院19日罕見發布「全球警戒」的旅遊警示，建議海外公民注意旅遊安全，並盡快離開以色列、西岸及黎巴嫩。

紐約時報報導，保羅原本是國務院政治軍事事務局(Bureau of Political-Military Affairs)的主管，該機構負責管理美國與盟國的防務關係，並監督向盟國轉讓武器相關工作。

保羅公開辭職信，說明他掛冠求去的原因，指以色列全面封鎖加薩走廊後，拜登政府「盲目支持其中一方」，持續軍援以色列，他譴責拜登政府的決定「短視、具破壞性、不公正，且背離我們公開擁護的價值」。

保羅寫道，「以色列(對哈瑪斯突襲)的回應，美國的應對方式和支持占領現狀，只會讓以色列及巴勒斯坦人民遭受更多痛苦」，「我擔心我們正重蹈過去數十年來的覆轍，我拒絕繼續參與」。

保羅受訪時表示，以色列切斷200萬名加薩人的水電、糧食、醫療物資，而聯邦法禁止美國武器落入違反人權者手中，但這些法律防線正在崩潰。

保羅表示，美國政府批准無數軍備銷售交付其他中東國家，他當時就認為聯邦法應阻止，「有些狀況是，『明知不歸我管，但深諳國會將反對』」，但國會可能不會軍援以色列，也沒有其他辯論或監督機制。

保羅認為，繼續軍援以色列，「殺死一代敵人，只會創造出新一代敵人，最終不符合美國利益」，「這會導致不惜任何代價，包括犧牲巴勒斯坦平民，達成某種強加安全的渴望，最終不會帶來安全」。

因應以哈衝突，國務院19日發布全球警戒旅遊警示，建議海外美國公民應意識到「全球不同地區局勢益發緊張，有可能發生恐攻，以及針對美國公民和利益的示威或暴力行為」。

國務院呼籲國人在觀光地區應保持警覺，並註冊「智行者登記計畫」(STEP)，萬一發生恐攻和反美示威等緊急事件時，才能更快被找到。

以色列 國務院 拜登

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