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「很快從內部看到加薩」以防長視察部隊 暗示將發動地面戰

編譯廖振堯／綜合19日電
以色列國防部長葛朗特19日視察部隊時表示，以色列的地面部隊很快就會進入加薩。（美聯社）
以色列國防部長葛朗特19日視察部隊時表示，以色列的地面部隊很快就會進入加薩。（美聯社）

以色列持續轟炸加薩走廊，造成數千人死亡、超過100萬人無家可歸；以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)表示，很快就會「從內部」看到巴勒斯坦土地，表明即將執行消滅哈瑪斯的地面攻擊。

路透報導，葛朗特19日向聚集在加薩邊境的以色列部隊喊話，稱「現在你們從遠處看到加薩，很快你們就會從裡面看到它。命令將會到來。」葛朗特發話後不久，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)也發布了一段視察邊境附近部隊的影片，承諾取得勝利。

在加薩阿里阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)附近的希臘正教聖波菲瑞斯教堂(Saint Porphyrius Church))17日接連遭空襲後，以色列和哈瑪斯的緊張情勢再升溫。哈瑪斯武裝支翼發言人烏貝達(Abu Obeida)在半島電視台(Al Jazeera)號召20日在阿拉伯和穆斯林國家舉行反以色列集會，並表示哈瑪斯已準備好與以色列長期戰鬥。

不過在外國領導人到訪以色列期間，軍隊預計暫時不會發動攻擊。美國總統拜登18日抵達後，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)也在19日造訪，表明西方國家支持以色列打擊哈瑪斯的行動。

拜登訪問期間進展有限，只幫忙以色列和埃及達成20輛卡車的人道援助協議。兩名埃及消息人士稱，這些設備已於19日通過拉法(Rafah)邊境口岸運入，用於修復加薩一側的道路。

而加薩居民對有限的卡車援助嗤之以鼻，他們目睹孩童被炸成碎片，只想要空襲停止。巴勒斯坦衛生官員稱，以色列空襲加薩已造成超過3500人死亡、逾1萬2000人受傷。

以色列除了空襲加薩走廊外，周邊地區的衝突也使外界擔心戰事蔓延。伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨(Hezbollah)19日表示邊境發生17年來最嚴重的暴力事件，所以向馬納拉村以色列陣地發射火箭，並招致砲火回擊；以軍則說至少從黎巴嫩回擊20枚火箭和一枚反坦克飛彈。

以色列 加薩 哈瑪斯

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