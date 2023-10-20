拜登全國談話：軍援以烏對國安極重要 籲國會通過數百億經費

拜登總統19日發表全國演說，重申堅定支持以色列、反對暴政的決心，他也宣布20日將向國會提案要求撥款1000億元軍援烏克蘭、以色列，以及其他國家。(Getty Images)

拜登 總統19日晚間在白宮橢圓形辦公室對全國發表談話指出，支持以色列 、烏克蘭在各自戰爭中取得勝利，對美國國家安全「極為重要」(vital)，呼籲國會通過為這兩國提供的數百億軍事援助經費；美聯社分析，拜登等於明確表態美國將進一步介入這兩場變化莫測的外國戰事。

拜登在演說中表示，如果允許國際侵略持續進行，「衝突與混亂就可能蔓延到世界其他角落」。他表示，哈瑪斯組織(Hamas)與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)各自代表不同威脅，但共同點是兩者都企圖「徹底消滅鄰近的民主體制」。

將提千億緊急預算 台灣印太占70億

拜登表示，將對國會提出緊急預算要求，明年額度估計為1050億元。

美聯社報導，緊急預算內容項目將於20日公布，三名消息人士透露，其中包括600億援助烏克蘭經費，絕大部分將用來為美國已經提供的武器補充彈藥；以色列援助則有140億元，其他人道救援100億元，因應美墨邊境問題與打擊芬太尼(fentanyl)走私140億元，包括台灣在內的印太區域則有70億元。

拜登在演說中形容預算當中編列的援外經費是「聰明投資」，將為好幾個世代的美國國家安全創造紅利。

報導指出，拜登希望把所有議題集中在同一項預算法案當中，將能創造有助於法案獲得國會通過的政治聯盟。

風塵僕僕結束以色列訪問的拜登，隔天便透過電視對全國人民發表談話。拜登親赴以色列，展現美國在以巴衝突當中力挺以色列，同時呼籲對加薩走廊裡的巴勒斯坦人提供更多人道協助。

白宮表示，拜登發表演說之前先與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話，強調美國支持基輔的立場不曾改變。 白宮資深官員說，拜登本周與核心幕僚討論演講稿，包括從以色列搭機返美的飛行途中，直到19日當天都還在修改潤色。

不過，拜登對國會提出經費要求，面臨嚴峻考驗；前任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免超過兩周，身為多數黨的共和黨迄今卻無法選出遞補人選，導致眾院議事停擺，無法審議法案。