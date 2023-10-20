哈瑪斯武器上有紅線 專家：很可能來自北韓

雖然平瓖上周否認，但由以色列從哈瑪斯戰士身上收繳包括火箭彈等武器，推估是來自北韓賣給伊朗，再由伊朗提供給哈瑪斯。這批火箭彈彈頭都有明顯的紅線標誌。（美聯社）

西方國家過去一年來已懷疑俄烏戰爭期間北韓 提供俄羅斯提供彈藥和砲彈；而近期證據及專家分析皆顯示，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 的武器極有可能也是北韓提供。

美聯社報導，南韓官員、兩名北韓武器專家分析以色列在戰場上繳獲的武器及照片，根據彈頭上獨特的紅色條紋及其他特徵，認定哈瑪斯使用的是北韓F-7 RPG(火箭推進榴彈)。

RPG是步兵的肩射式武器，可以快速重新裝彈，通常用來對付裝甲車。但諮詢機構「軍備研究服務」(Armament Research Services)主任、軍火專家詹森瓊斯(N. R. Jenzen-Jones)指出，北韓的F-7雖類似蘇聯時期廣泛見到的RPG-7，但有一些明顯差異，F-7更像是針對人員而非裝甲車進行致命打擊的武器。

詹森瓊斯說，F-7已在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩和加薩地帶現蹤，「北韓長期以來一直支持巴勒斯坦激進組織，該國武器先前也被記錄在被攔截的物資中。」此外根據哈瑪斯7日襲擊中的照片，詹森瓊斯相信他們也使用了北韓的58型自動步槍，這是卡拉什尼科夫步槍(AK-47)的一種變體。

這些證據揭示了非法武器運輸，北韓即使受制裁，仍然有辦法走私這些軍火，為該國的武器和核武計畫提供資金。北韓駐聯合國代表團沒有回應美聯社的評論請求，然而平壤上周透過中央通信社(KCNA)否認了哈瑪斯使用其武器的說法，稱其為美國精心策劃的「毫無根據的虛假謠言」。

早在2009年12月時，泰國當局便停飛了一架在曼谷機場停留加油的北韓貨機，據稱上頭載有35噸包括飛彈、RPG的軍火。泰國官員隨後透露這些軍火將運往伊朗 ；美國後來在2012年表示這批截獲的武器原本是要運給哈瑪斯的。詹森瓊斯指出，伊朗向激進組織提供了許多北韓武器，這被認為是哈瑪斯取得北韓武器的主要來源。