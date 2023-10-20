哈瑪斯武器上有紅線 專家：很可能來自北韓
西方國家過去一年來已懷疑俄烏戰爭期間北韓提供俄羅斯提供彈藥和砲彈；而近期證據及專家分析皆顯示，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的武器極有可能也是北韓提供。
美聯社報導，南韓官員、兩名北韓武器專家分析以色列在戰場上繳獲的武器及照片，根據彈頭上獨特的紅色條紋及其他特徵，認定哈瑪斯使用的是北韓F-7 RPG(火箭推進榴彈)。
RPG是步兵的肩射式武器，可以快速重新裝彈，通常用來對付裝甲車。但諮詢機構「軍備研究服務」(Armament Research Services)主任、軍火專家詹森瓊斯(N. R. Jenzen-Jones)指出，北韓的F-7雖類似蘇聯時期廣泛見到的RPG-7，但有一些明顯差異，F-7更像是針對人員而非裝甲車進行致命打擊的武器。
詹森瓊斯說，F-7已在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩和加薩地帶現蹤，「北韓長期以來一直支持巴勒斯坦激進組織，該國武器先前也被記錄在被攔截的物資中。」此外根據哈瑪斯7日襲擊中的照片，詹森瓊斯相信他們也使用了北韓的58型自動步槍，這是卡拉什尼科夫步槍(AK-47)的一種變體。
這些證據揭示了非法武器運輸，北韓即使受制裁，仍然有辦法走私這些軍火，為該國的武器和核武計畫提供資金。北韓駐聯合國代表團沒有回應美聯社的評論請求，然而平壤上周透過中央通信社(KCNA)否認了哈瑪斯使用其武器的說法，稱其為美國精心策劃的「毫無根據的虛假謠言」。
早在2009年12月時，泰國當局便停飛了一架在曼谷機場停留加油的北韓貨機，據稱上頭載有35噸包括飛彈、RPG的軍火。泰國官員隨後透露這些軍火將運往伊朗；美國後來在2012年表示這批截獲的武器原本是要運給哈瑪斯的。詹森瓊斯指出，伊朗向激進組織提供了許多北韓武器，這被認為是哈瑪斯取得北韓武器的主要來源。
上一則
專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿
下一則
FB留言