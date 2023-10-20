拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

「我們絕不能讓恐怖組織哈瑪斯、暴君普亭獲勝。」美國總統拜登在10月19日晚間的「黃金時間」（Prime time）發表全國演說，針對以巴衝突和烏俄戰爭再次作出明確的政策表態。 （路透）

「我們絕不能讓恐怖組織哈瑪斯 、暴君普亭獲勝。」美國總統拜登 在10月19日晚間的「黃金時間」（Prime time）發表全國演說，針對以巴衝突和烏俄戰爭再次作出明確的政策表態：美國不會放棄以色列 和烏克蘭，並且將襲擊以色列的哈瑪斯、與侵略烏克蘭的普亭視為共同敵人，「他們是不同的威脅，但共通點是都想消滅鄰近的民主國家。」同時拜登也公開承諾，將會敦促美國國會批准通過新的預算，用以直接支援以色列、烏克蘭，以及特別點名強調的印太地區。根據美國官員的透露，總額可能至少有1000億美元以上。拜登的演說除了向全美民眾說明當前的政策立場，也是對國際盟友發出明確的訊號：美國不會從以巴衝突和烏俄戰爭中抽手，「我們不能、也不會讓哈瑪斯這樣的恐怖分子，還有普亭這樣的暴君獲勝。」

美國將哈瑪斯與普亭視為共同敵人

拜登的「黃金時間演說」是在美東時間10月19日晚間開始。美國國內和外界最為關注的，是出訪以色列結束後，對於美國接下來的政策立場、援助以色列的實質內容，以及當前以巴衝突下，歐美盟友對於烏俄戰爭的支援是否會受到影響。

拜登在演說裡首先用訪問以色列的見聞心得來開場，提及以色列人的堅強、和「恐怖組織哈瑪斯在世界上釋放出了純粹的邪惡」。拜登仍然強調哈瑪斯與巴勒斯坦截然不同，「我對巴勒斯坦人悲慘的生命損失感到心碎，包括加薩醫院的爆炸，但這不是以色列人做的。我們哀悼每一個逝去的無辜生命，我們不能忽視無辜巴勒斯坦人的人性尊嚴，他們只想和平生活、並擁有機會。」

來源：Associated Press

接著拜登將話題拉到烏克蘭，講述烏克蘭在一年多以來飽受俄羅斯侵略之苦，各種戰爭死傷和酷刑慘案，拜登將俄羅斯總統普亭、以及襲擊以色列的哈瑪斯，視為共同敵人：

「哈瑪斯和普亭是不同的威脅，但他們有一個共通點：他們都想徹底消滅鄰近的民主國家。哈瑪斯宣稱其存在目的，就是要摧毀以色列國和殺死猶太人。哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民，哈瑪斯利用巴勒斯坦平民作為肉盾，無辜的巴勒斯坦家庭因此遭受巨大苦難。」

拜登強調不會停止對烏克蘭的援助，「我知道我們的盟友、或許最重要的是我們的競爭對手都在看著我們，關注我們對於烏克蘭的反應，」

「如果我們就這樣離去、放任普亭消滅烏克蘭的獨立，那麼全世界潛在的侵略者們就會起而效尤，衝突和混亂的風險，就可能會蔓延到全球其他地區——印太、中東，特別是在中東地區。伊朗支持俄羅斯、也支持哈瑪斯和其他恐怖組織。 我要補充一點，我們會繼續追究他們的責任。」

拜登在演說裡首先用訪問以色列的見聞心得來開場，提及以色列人的堅強、和「恐怖組織哈瑪斯在世界上釋放出了純粹的邪惡」。（路透）

緊急預算援助：提供以色列、烏克蘭、以及台灣在內的印太地區

拜登在演說中直指，他將於10月20日向國會提出緊急預算請求，為美國的安全需求提供資金來支持重要合作夥伴，當中包括以色列和烏克蘭，拜登表示：

「這是一項明智的投資，將為美國幾代人帶來安全紅利，幫助我們讓美軍免受傷害，為我們的子孫建立一個更安全、更和平、更繁榮的世界。」

演說內容當中，拜登並未直接說出緊急預算總額，但國會官員向BBC、金融時報等媒體透露，預計總額可能為至少1000億美元，當中大多數用於向烏克蘭和以色列提供軍事援助——官員推測，屆時約會有100億美元支援以色列、600億美元支援烏克蘭，其餘部分可能流向強化美國邊境安全和印太地區。

在美聯社、BBC的報導當中，關於緊急預算用於協防印太地區的部分，皆特別點名台灣。

不過此時美國國會的態勢尷尬，共和黨反對美國持續向外國提供財政支援的態度愈加強硬，而眾議院自10月4日議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免之後，至今仍無法選出新議長，代理議長無權將法案訴諸表決，因此眾議院無法通過包括援助盟友計畫在內的任何立法。

除預算之外，拜登也將10月7日哈瑪斯向以色列發動攻擊後，對美國境內穆斯林社群在成的負面影響，與2001年的911恐怖攻擊事件類比，以此號召美國國內的團結，他說：

「我知道美國穆斯林社群、阿拉伯裔美國人社群、巴勒斯坦裔美國人社群和其他許多人都感到憤怒，他們對自己說：『我們再次面臨伊斯蘭恐懼症，和911事件後大眾的不信任』。」

事實上，以巴衝突爆發之後，美國發生巴勒斯坦裔遭人攻擊的事件，包括一名6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）10月14日遭到殺害，拜登因此表示「我們不能袖手旁觀」，強調在譴責反猶太主義的同時，美國也毫不猶豫譴責反伊斯蘭主義，直指不同族裔者皆為美國同胞。

而同時，拜登向以色列政府喊話，表示美國經歷911事件之後，於憤怒中追尋正義的同時卻也犯了錯，因此警告以色列「不要被憤怒蒙蔽雙眼」。

拜登在演說的結尾，如此強調：

「我們不能讓那些瑣碎、偏袒和憤怒的政治問題阻礙我們做為一個偉大國家的職責。我們不能、也不會讓哈瑪斯這樣的恐怖分子，還有普亭這樣的暴君獲勝。我拒絕這種事情發生。 在當前的時刻，我們必須提醒——我們要記得自己是誰。我們是美國，美利堅合眾國。只要我們團結一心，沒有任何事能難倒我們」。

什麼是「黃金時間演說」？

「黃金時間」（Prime time）意指美國東部晚間8時至11時的電視收視高峰時段，是全美觀眾人口最集中、各大電視網的兵家必爭之地，在美國電視發展最為強盛的時代，甚至可以一口氣囊括超過6成以上的美國人，白宮也將其視為向全美民眾直接對話、籠絡民心的手段，以尼克森為例，就在70年代前後發表過9次黃金時段演說，次數相較其他總統頻繁。