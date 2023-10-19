我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨同僚巴克：喬登第3輪表決將再流失3、4票

明年秋季起 紐約大學低收入家庭新生免學費

拜登政府預計提千億追加撥款 傳烏克蘭占6成 台、以、美墨邊境占4成

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登18日結束以色列訪問行程返國時，在空軍一號於德國蘭斯坦空軍基地停留加油期間，向機上的記者團發表講話。（Getty Images）
美國總統拜登18日結束以色列訪問行程返國時，在空軍一號於德國蘭斯坦空軍基地停留加油期間，向機上的記者團發表講話。（Getty Images）

美國拜登政府預計將在近日向國會遞交新的撥款包裹方案，高層議員據報開始收到相關細節。有媒體透露，其中六成劃給了烏克蘭，台灣的援助資金則包括在另外四成之中。

NBC新聞報導，根據一位國會議員與兩位知情消息人士說法，儘管追加撥款方案尚未定案，但很可能為烏克蘭尋求600億美元，申請的其餘資金將包括提供援助給以色列、台灣與美墨邊境，金額大約400億美元。之前有新聞指出，拜登政府正在考慮向以色列提供100億美元援助。

根據消息人士說法，該追加撥款包裹方案預計將會涵蓋2024年9月結束的本財年，總額合計將達到1000億美元，拜登政府預計將在20日正式遞交請求

報導指出，共和黨國會議員主張美國需要補足已經運往歐洲的彈藥，對於提供更多援助給烏克蘭持謹慎態度的議員尤其如此，而烏克蘭的追加撥款可能有助平息其中一些擔憂，因為部分資金可以用於補充彈藥。

此外，雖然用於彈藥的資金預計將附加到烏克蘭的撥款申請內，但消息人士稱這些武器可用於多種用途，中東則是其中的一個討論點。

烏克蘭 拜登 以色列

上一則

批拜登政府「盲目支持」 國務院官員辭職抗議提供武器彈藥給以色列

下一則

故障火箭彈的誤射事件？解讀加薩醫院爆炸慘案的現場分析

延伸閱讀

批拜登政府「盲目支持」 國務院官員辭職抗議提供武器彈藥給以色列

批拜登政府「盲目支持」 國務院官員辭職抗議提供武器彈藥給以色列
紐時：拜登訪以 普亭訪中 全球政治版圖重畫…3國成新軸心國

紐時：拜登訪以 普亭訪中 全球政治版圖重畫…3國成新軸心國
伊朗籲對以色列發動石油禁運 油金價嚇到跳漲

伊朗籲對以色列發動石油禁運 油金價嚇到跳漲
2黨支持者認民主失敗 可接受暴力推翻

2黨支持者認民主失敗 可接受暴力推翻

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞