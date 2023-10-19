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「讓加薩活下去」挺巴者衝進國會大廈阻通道、歌唱 近300人被捕

編譯盧炯燊／綜合18日電
巴勒斯坦支持者18日在華府國會山莊前示威，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)
巴勒斯坦支持者18日在華府國會山莊前示威，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)

以色列封鎖及大舉空襲加薩，早已激起包括美國在內的多國親巴勒斯坦人的怒火，以軍現在更被指空襲加薩醫院造成約500人死亡，他們直指以色列犯下戰爭罪行；華府就有數百名親巴勒斯坦抗議者18日占領了國會大廈辦公樓，他們舉著海報，上面寫著「讓加薩活下去」、「哀悼死者，為生者拚命戰鬥」等標語，有近300人遭國會警察逮捕。

示威活動是由猶太左翼組織「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)發起。從現場看到，身穿黑色襯衫的抗議者占領了坎農大廈(Cannon House Office Building)圓形大廳，阻隔了公眾進入國會大廈的通道，並大聲叫喊及唱歌。

來源：Voice of America

國會警察指他們具有破壞性，採取大規模行動逮捕接近300人，使形勢更劍拔弩張；警方表示，「我們警告抗議者停止示威，但他們不服從，我們就開始逮捕他們。」國會警察表示，進到大廳都要經過安檢，但大廳內是不准示威的，因此展開逮捕。

示威抗議獲得部分國會議員支持，巴勒斯坦裔的密西根州民主黨籍國會眾議員特萊布(Rashida Tlaib)表示，以色列總理內唐亞胡不斷撒謊，所以他聲稱沒有轟炸加薩醫院不可信。

德州共和黨籍國會眾議員韋伯(Andy Weber)曾在辦公室外懸掛了一塊寫著「我與以色列站在一起」的標語，但遭抗議者撕毀。

部分民主黨人：以色列犯戰爭罪

有部分民主黨人聲稱，以色列蓄意以醫院為襲擊目標，犯下了戰爭罪行，但以色列國防軍強烈否認這一說法。

在這次占領國會大廈之前，「猶太和平之聲」及「IfNotNow」等親巴勒斯坦猶太左翼組織，10月7日以哈開戰時，遊行到參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在紐約市布魯克林的住家，呼籲「停止美國對以色列的所有軍事資助」。

美國許多政治人物重申支持以色列及其自衛權，猶太裔舒默是其中之一。

巴勒斯坦支持者18日湧進華府國會山莊大廳，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)
巴勒斯坦支持者18日湧進華府國會山莊大廳，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)
巴勒斯坦支持者18日湧進華府國會山莊大廳，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)
巴勒斯坦支持者18日湧進華府國會山莊大廳，要求以色列停止轟炸空襲加薩。(美聯社)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 猶太 加薩

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