搭撤僑包機 乘客得補買票？兩黨又開吵

隨著以色列 和哈瑪斯之間的戰爭加劇，美國政府開始包機撤僑，但乘客是否該付費，成了兩黨又開吵的問題；國務院表示，乘客依聯邦法，最終須向政府償還旅費，但佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)卻說應該免費，他也不會向搭專機撤回佛州的乘客收錢。

國務院告訴Politico政治網站，從13日開始包租飛機和船隻，運送美國公民離開以色列；估計至19日為止，會超過4000個座位可供欲離開的美國人搭乘；但根據聯邦法律，乘客最終必須向政府償還其旅程費用。

德桑提斯和佛州共和黨 眾議員米爾斯(Cory Mills)16日就出面表示，一直在為美國僑民組織各種不同的返國選項，並聲稱截至16日，已經接了近400人返國；包括德桑提斯在內的共和黨人批評拜登政府在幫助美國人脫離以色列境內危險方面，行動過於緩慢。

「缺乏領導力，所以我們站出來領導，」德桑提斯15日在坦帕國際機場(Tampa International Airport)停機坪迎接反美僑民時拍攝的一段影片中說。

正在爭取2024年共和黨總統候選人提名的德桑提斯強調，他們提供的包機是免費的，不會要求搭乘的美國僑民支付費用。

米爾斯在X(前身為推特)上貼文寫道：「我已找到一架有219個座位的飛機，需要有人盡快來搭乘；但相較於拜登提供的包機，我的服務是免費向乘客提供的。」

白宮沒有針對共和黨對其包機撤僑努力批評的評論請求做出回應；但民主黨內部也有聲音支持免費幫助美國公民離開以色列的做法。

民主黨聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal，康州)表示：「我認為成本的確是值得考量的因素，但卻不應過高，如果美國人負擔不起，(政府)就應該要考慮幫他們支付離開的費用。」

哈馬斯發動攻擊時正好身在以色列的民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)指出，不知道有要民眾付費的聯邦法，但聽起來似乎不太合理。