美挺以色列又要以克制 拜登走上「凶險鋼絲」

拜登總統閃電訪問以色列，表達強烈支持，但也引發爭議。圖為拜登總統18日結束訪問，在空軍一號上與美國媒體訪談。(Getty Images)

拜登 總統18日閃電訪問以色列 ，展現美國與以色列團結，共同因應以國50年來遭逢的最血腥攻擊；他對以哈戰爭的回應獲兩黨讚美，但民主黨 對以哈戰爭的分裂才開始擴大，另外，拜登要以色列克制，莫犯美國因應九一一事件的錯誤，他的做法像在走高空鋼絲，實屬不易。

紐約時報18日報導，拜登前往以色列，還有他對以哈戰爭的處理手法，帶給他的既是政治危機，但也是一個好機會，為自己的連任選舉注入能量，不然民主黨選民對他尋求連任，遲遲不報以熱情。

巴人激進組織哈瑪斯(Hamas)發動攻擊之後，拜登對以色列堅定支持，迄今仍是華府的主流立場，除民主黨人，也獲得一些共和黨人的讚美。國際危機，即便地緣政治後果嚴峻，對浸淫外交、擁有豐富經驗的拜登，相形下是他更擅長的領域。

國際事務很少能決定美國選舉結果，但拜登與他的盟友仍認為他扮演政治家的角色，特別是假如他能出力化解升高之中的中東危機，可謂很高興的轉變，不再受制於一堆拉低他施政支持率的內政挑戰。

拜登在特拉維夫，既保證全力支持以國，但也說出他給以國高層最露骨的警告，要他們別因哈瑪斯的攻擊而被仇恨吞噬；拜登還首度提供金援，給流離失所的巴勒斯坦人。

同一時間，民主黨左派對以國空襲，狂轟濫炸加薩，還可能發動地面入侵，已感覺憤怒；民主黨進步派指責拜登教唆這場已殺死數千巴人的戰爭。

加薩市一家醫院17日遭炸彈擊中而爆炸，死傷慘重，民主黨怒火高漲，以色列、加薩官員互指攻擊是對方所為，全中東爆發抗議，拜登的約旦行程因此取消，戰爭的烟霾還沒落定，美國政治人物就匆匆批評總統。這些憤怒及困惑都點明，拜登在走的鋼絲有多凶險。

來源：MSNBC