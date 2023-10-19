我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

美挺以色列又要以克制 拜登走上「凶險鋼絲」

編譯潘勛／綜合18日電
拜登總統閃電訪問以色列，表達強烈支持，但也引發爭議。圖為拜登總統18日結束訪問，在空軍一號上與美國媒體訪談。(Getty Images)
拜登總統閃電訪問以色列，表達強烈支持，但也引發爭議。圖為拜登總統18日結束訪問，在空軍一號上與美國媒體訪談。(Getty Images)

拜登總統18日閃電訪問以色列，展現美國與以色列團結，共同因應以國50年來遭逢的最血腥攻擊；他對以哈戰爭的回應獲兩黨讚美，但民主黨對以哈戰爭的分裂才開始擴大，另外，拜登要以色列克制，莫犯美國因應九一一事件的錯誤，他的做法像在走高空鋼絲，實屬不易。

紐約時報18日報導，拜登前往以色列，還有他對以哈戰爭的處理手法，帶給他的既是政治危機，但也是一個好機會，為自己的連任選舉注入能量，不然民主黨選民對他尋求連任，遲遲不報以熱情。

巴人激進組織哈瑪斯(Hamas)發動攻擊之後，拜登對以色列堅定支持，迄今仍是華府的主流立場，除民主黨人，也獲得一些共和黨人的讚美。國際危機，即便地緣政治後果嚴峻，對浸淫外交、擁有豐富經驗的拜登，相形下是他更擅長的領域。

國際事務很少能決定美國選舉結果，但拜登與他的盟友仍認為他扮演政治家的角色，特別是假如他能出力化解升高之中的中東危機，可謂很高興的轉變，不再受制於一堆拉低他施政支持率的內政挑戰。

拜登在特拉維夫，既保證全力支持以國，但也說出他給以國高層最露骨的警告，要他們別因哈瑪斯的攻擊而被仇恨吞噬；拜登還首度提供金援，給流離失所的巴勒斯坦人。

同一時間，民主黨左派對以國空襲，狂轟濫炸加薩，還可能發動地面入侵，已感覺憤怒；民主黨進步派指責拜登教唆這場已殺死數千巴人的戰爭。

加薩市一家醫院17日遭炸彈擊中而爆炸，死傷慘重，民主黨怒火高漲，以色列、加薩官員互指攻擊是對方所為，全中東爆發抗議，拜登的約旦行程因此取消，戰爭的烟霾還沒落定，美國政治人物就匆匆批評總統。這些憤怒及困惑都點明，拜登在走的鋼絲有多凶險。

來源：MSNBC

拜登 民主黨 以色列

上一則

加薩醫院被炸 引發中東大示威 黎巴嫩美使館外千人抗議遭縱火

下一則

搭撤僑包機 乘客得補買票？兩黨又開吵

延伸閱讀

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為
拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩
拜登稱看過美國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

拜登稱看過美國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」