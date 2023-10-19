加薩醫院被炸 引發中東大示威 黎巴嫩美使館外千人抗議遭縱火
拜登總統原訂18日在約旦首都安曼與約旦、埃及和巴勒斯坦權力機構舉行四方峰會，但開會前不到24小時，加薩醫院發生大規模爆炸，據稱造成數百名巴勒斯坦人死亡。四方峰會臨時被取消，拜登遭阿拉伯國家盟友冷落。
美國駐黎巴嫩大使館發生縱火事件，美方已發出「不要前往」黎巴嫩的旅遊警告，並允許非緊急外交人員撤離。
約旦外交部長沙法迪(Aym阿an Safadi)18日告訴半島電視台：「我們想要阻止戰爭；而峰會無法阻止戰爭，所以我們決定不舉行了。」沙法迪並稱醫院爆炸案是戰爭罪。
阿拉伯領袖顯然對於華府在這場戰爭中幾乎完全支持以色列感到震驚，面對阿拉伯街頭對以色列的憤怒日益高漲，他們試圖與拜登政府保持距離。
阿拉伯聯合大公國評論員阿卜杜拉(Abdul Khaleq Abdulla)向有線電視新聞網(CNN)表示，「拜登對以色列顯然有很深的情感，這在以前任何一位美國總統身上都不曾見過」，阿拉伯國家對於拜登不願批評以色列或制止流血事件，都感到「震驚」。
阿卜杜拉說：「現在的感覺是，在這場對巴勒斯坦人犯下的罪行中，拜登完全是犯罪同夥人。阿拉伯國家現在的作法是擺脫他、忽視他，而不是與他會面。」
加薩醫院大爆炸消息傳出後，黎巴嫩、伊拉克、約旦、伊朗、土耳其以及約旦河西岸城市雷馬拉(Ramallah)都爆發反以色列抗議活動。
17日深夜，數千名親巴勒斯坦人聚集在美國駐黎巴嫩大使館外抗議，最後發生縱火案；安全部門以催淚瓦斯驅散人群。美國為此提高旅遊警告級別，警告國人「勿前往」黎巴嫩，並允許非緊急人員離開。
美國駐土耳其阿達納(Adana)領事館18日晚也被煙火和燃燒彈包圍；美國駐伊拉克和約旦大使館附近，也爆發反美示威抗議。其他中東國家出現針對英法的反西方抗議活動。
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