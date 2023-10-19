加薩醫院被炸 引發中東大示威 黎巴嫩美使館外千人抗議遭縱火

加薩阿里阿拉伯醫院被炸一事，被傳是以軍所為，18日引發中東各大城市反以反美的示威。圖為在離黎巴嫩首都貝魯特市中心外的奧加，示威人士在美國駐黎巴嫩大使館外抗議示威。(路透)

拜登 總統原訂18日在約旦首都安曼與約旦、埃及和巴勒斯坦 權力機構舉行四方峰會，但開會前不到24小時，加薩醫院發生大規模爆炸，據稱造成數百名巴勒斯坦人死亡。四方峰會臨時被取消，拜登遭阿拉伯國家盟友冷落。

美國駐黎巴嫩大使館發生縱火事件，美方已發出「不要前往」黎巴嫩的旅遊警告，並允許非緊急外交人員撤離。

約旦外交部長沙法迪(Aym阿an Safadi)18日告訴半島電視台：「我們想要阻止戰爭；而峰會無法阻止戰爭，所以我們決定不舉行了。」沙法迪並稱醫院爆炸案是戰爭罪。

阿拉伯領袖顯然對於華府在這場戰爭中幾乎完全支持以色列 感到震驚，面對阿拉伯街頭對以色列的憤怒日益高漲，他們試圖與拜登政府保持距離。

阿拉伯聯合大公國評論員阿卜杜拉(Abdul Khaleq Abdulla)向有線電視新聞網(CNN)表示，「拜登對以色列顯然有很深的情感，這在以前任何一位美國總統身上都不曾見過」，阿拉伯國家對於拜登不願批評以色列或制止流血事件，都感到「震驚」。

阿卜杜拉說：「現在的感覺是，在這場對巴勒斯坦人犯下的罪行中，拜登完全是犯罪同夥人。阿拉伯國家現在的作法是擺脫他、忽視他，而不是與他會面。」

加薩醫院大爆炸消息傳出後，黎巴嫩、伊拉克、約旦、伊朗、土耳其以及約旦河西岸城市雷馬拉(Ramallah)都爆發反以色列抗議活動。

17日深夜，數千名親巴勒斯坦人聚集在美國駐黎巴嫩大使館外抗議，最後發生縱火案；安全部門以催淚瓦斯驅散人群。美國為此提高旅遊警告級別，警告國人「勿前往」黎巴嫩，並允許非緊急人員離開。