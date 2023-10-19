加薩醫院爆炸 美情報：巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」失手

加薩阿里阿拉伯醫院被炸後的第二天，巴勒斯坦女孩18日經過醫院，美方支持以軍所說，醫院被炸是伊斯蘭聖戰組織所為，非以軍空襲。(美聯社)

加薩 阿里阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)17日遭遇空襲爆炸造成約500人喪命慘劇，以色列 被認為是此次空襲的罪魁禍首，國際社會普遍認為以軍必須對事件負責；但全力支持以色列的美國，由總統拜登到情報專家均不認為以方所為，指是「巴勒斯坦 伊斯蘭聖戰組織」(Palestinian Islamic Jihad)造成。

華爾街日報18日引述以色列、美國政府及獨立的安全專家表示，初步證據表明，此次爆炸是當地武裝組織所為「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」。

獨立的分析人士經仔細研究阿里阿拉伯醫院爆炸後的公開圖像後說，爆炸現場並沒有看到以色列通常使用的炸彈或飛彈襲擊的特徵。如果是以軍空襲，通常地面會留下彈坑，但以方無人機畫面顯示，醫院附近沒有明顯彈坑痕跡。

華爾街日報引述美國官員說，從美方截聽的通訊和其他收集到的信號情報，顯示醫院遇襲是「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」造成，這個說法支持以色列從一開始的說法。以色列說是聖戰組織發射火箭失敗，推進劑引發大爆炸。報導指，爆炸現場拍攝的照片和影片顯示，外面的停車場有一個非常淺的彈坑，醫院大院的建築物沒有受到重大損壞。

白宮國家安全會議(NSC)發言人華森(Adrienne Watson)說：「根據空中拍得的影像、截聽通訊和公開來源資訊，我們目前的評估是，這起加薩醫院爆炸並非以色列所為」。

聖戰組織否認 指美以同謀

身為哈瑪斯盟友的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織稍早已否認以色列的指控，18日則進一步指責美國偏袒以色列，因此也是「同謀」。

與此同時，加薩衛生官員證實，阿里阿拉伯醫院早於14日晚間已遭以軍發射兩枚炮彈襲擊，以軍第二天甚至打電話給醫院院長警告，必須馬上讓人員撤退。

不僅是阿里阿拉伯醫院，加薩北部大大小小共22家醫療機構都收到以色列的警告；美國有線電視新聞網(CNN)指出，位於加薩北部拉法市的科威特醫院，16日也先後兩次收到撤離警告，但遭院長拒絕，認為根據國際法，醫院應受到保護。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點