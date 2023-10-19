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平民死傷慘 以哈戰爭考驗國際法

編譯潘勛／綜合18日電
加薩阿里阿拉伯醫院被炸後的第二天，巴勒斯坦男子抱著老婦18日經過醫院。（美聯社）
加薩阿里阿拉伯醫院被炸後的第二天，巴勒斯坦男子抱著老婦18日經過醫院。（美聯社）

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)近日表示，就算戰爭也有法規；因巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)恐怖攻擊以色列，以哈目前交戰中，即便哈瑪斯藐視神聖的戰爭法，也不代表以色列的反擊能毫無節制；以哈戰爭很可能讓世界主張的戰爭法受到嚴峻考驗。

華爾街日報(WSJ)報導，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)15日曾表示，以色列有權自衛，而且可以在盡可能的範圍內，確保不再被攻擊，但以國執行這個目標的方法很重要，必須精心計算到不傷及平民，保證讓有人道需求者能取得協助。

1800年代，戰爭開始機械化，一些規矩才開始寫進國際條約；核心的戰爭法律存留在1949年的日內瓦公約，例如如何對待非戰鬥兵員及戰俘。以色列與紙面上擁有加薩主權但並未控制加薩的巴勒斯坦自治政府都簽署過日內瓦公約。

其他條約另明訂戰爭責任，例如禁止虐囚，各國軍方一般設有戰爭法典以管理部隊，另有軍法體系，違法者會被追究責任。

戰爭中殺害平民並非就違法，但專挑平民就違法。戰爭法認定交戰幾乎不可避免導致平民傷亡，但設有原則來舒緩平民死傷，例如要有區別以及比例，平民與戰鬥人員、民用設施及軍用設施都要有所區分；只是原則雖然清晰，應用起來卻不然；在戰區很難區別純民用設施，或者哪些疑遭敵人使用。哈瑪斯的戰術使得以軍要下判斷時更加困難。

西點軍校軍法學者施密特(Michael Schmitt)表示，就算哈瑪斯不積極使用平民當盾牌，光是接近平民，就讓以軍軍事行動變得棘手，因為以軍很難擺脫法律責任。

施密特指出，以軍警告加薩平民，要他們趁以軍行動前往南移動，這是適當措施，以減少平民傷亡；依國際法，以軍有權進入加薩，他對以軍遵守戰爭法有信心，但認為還是很可怕。

報導指出，每個國家都有責任履行戰爭法，約束自己部隊，對待戰俘。另設有國際機構來監督執法；聯合國調查委員會上周便表示要對以哈衝突各造的戰爭罪展開搜證，但國際法庭資源很少，搜證也很困難。

加薩 哈瑪斯 以色列

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