平民死傷慘 以哈戰爭考驗國際法

加薩阿里阿拉伯醫院被炸後的第二天，巴勒斯坦男子抱著老婦18日經過醫院。（美聯社）

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)近日表示，就算戰爭也有法規；因巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯 」(Hamas)恐怖攻擊以色列 ，以哈目前交戰中，即便哈瑪斯藐視神聖的戰爭法，也不代表以色列的反擊能毫無節制；以哈戰爭很可能讓世界主張的戰爭法受到嚴峻考驗。

華爾街日報(WSJ)報導，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)15日曾表示，以色列有權自衛，而且可以在盡可能的範圍內，確保不再被攻擊，但以國執行這個目標的方法很重要，必須精心計算到不傷及平民，保證讓有人道需求者能取得協助。

1800年代，戰爭開始機械化，一些規矩才開始寫進國際條約；核心的戰爭法律存留在1949年的日內瓦公約，例如如何對待非戰鬥兵員及戰俘。以色列與紙面上擁有加薩 主權但並未控制加薩的巴勒斯坦自治政府都簽署過日內瓦公約。

其他條約另明訂戰爭責任，例如禁止虐囚，各國軍方一般設有戰爭法典以管理部隊，另有軍法體系，違法者會被追究責任。

戰爭中殺害平民並非就違法，但專挑平民就違法。戰爭法認定交戰幾乎不可避免導致平民傷亡，但設有原則來舒緩平民死傷，例如要有區別以及比例，平民與戰鬥人員、民用設施及軍用設施都要有所區分；只是原則雖然清晰，應用起來卻不然；在戰區很難區別純民用設施，或者哪些疑遭敵人使用。哈瑪斯的戰術使得以軍要下判斷時更加困難。

西點軍校軍法學者施密特(Michael Schmitt)表示，就算哈瑪斯不積極使用平民當盾牌，光是接近平民，就讓以軍軍事行動變得棘手，因為以軍很難擺脫法律責任。

施密特指出，以軍警告加薩平民，要他們趁以軍行動前往南移動，這是適當措施，以減少平民傷亡；依國際法，以軍有權進入加薩，他對以軍遵守戰爭法有信心，但認為還是很可怕。

報導指出，每個國家都有責任履行戰爭法，約束自己部隊，對待戰俘。另設有國際機構來監督執法；聯合國調查委員會上周便表示要對以哈衝突各造的戰爭罪展開搜證，但國際法庭資源很少，搜證也很困難。