拜登籲以勿重蹈美國錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登總統(左)18日與以色列總理內唐亞胡(右)會談，美國雖力挺以色列，但拜登也對內唐亞胡提出溫和的警告，不要重蹈美國在911事件後犯下的錯誤。（路透）

拜登 總統18日造訪以色列 ，雖匆匆結束行程，但為加薩 急劇升高的人道危機取得突破帶來希望，拜登宣布美國提供1億美元供人道救助加薩及西岸地區之用，以色列同意救援物資由埃及進入加薩，埃及隨後也應允讓20輛卡車載運援助物資駛入加薩。

以允救援物資從埃及→加薩

拜登總統（中右）結束訪問以色列行程，由於正逢加薩地區的醫院遭襲，使拜登未與約好的阿拉伯國家領袖見面，此行只見了以色列總理內唐亞胡（中左）即行返國。(Getty Images)

以色列同意從埃及的拉法通道提供人道資源給加薩地區的巴勒斯坦人，算是拜登此行的重要成果。（路透）

拜登訪問以色列之前發生加薩醫院爆炸，拜登表示根據情報是遭恐怖分子攻擊，但他指出，絕大多數巴勒斯坦人不是哈瑪斯(Hamas)。國會山莊報(The Hill)報導，拜登警告以色列，莫重蹈九一一事件後美國的錯誤；他說，7日以色列遭遇恐怖攻擊，有人描述為以色列版的九一一事件，但以以國的國土面積，嚴重程度為15倍，不能不要求以國不追求正義。

拜登：兩場戰爭讓美付代價

在以色列警告將對哈瑪斯加強攻擊後，許多巴勒斯坦人已經逃離家園，加薩市多處已被轟炸成廢墟。（歐新社）

但拜登的發言顯得謹慎，他要以色列小心翼翼，感受到憤怒時，別被它吞噬；九一一事件後全美怒火沖天，追求正義也取得正義，但也犯了錯；戰爭的時間抉擇點絕不會很明朗，必須權衡代價，要了解巴人正在受苦，而哈瑪斯不代表絕大多數巴人。

九一一事件後，美國發動阿富汗戰爭，追捕該為恐攻負責的人，幾個月後又開打伊拉克戰爭，兩場戰爭讓美軍付出數千死亡、20年作戰的代價。

加薩斷水斷電 平民暫時獲援

華盛頓郵報報導，拜登此行主要是向以色列宣示堅定支持，但也為數十萬斷水斷食斷電的加薩民眾取得紓困帶來希望；以國7日遭遇哈瑪斯史無前例的攻擊，致以軍包圍加薩，人權團體譴責包圍行動非法，也激起中東地區新一波的憤怒。

拜登會見以國戰爭緊急內閣、哈瑪斯攻擊罹難者家屬，再次譴責哈瑪斯的攻擊「令人不敢相信」，另保證美國會繼續支援，「讓你們知道自己並不孤單」；但拜登18日再次表示，哈瑪斯與巴人有別，「不代表所有巴人」。

以色列聲明表示，雖不准任何人道救濟品由自己領土送給巴勒斯坦人，但不會阻擋糧食、水及醫藥由埃及送給平民，唯不准哈瑪斯取得補給。

拜登19日將發表全國演說

拜登總統結束旋風式訪問以色列行程，但因遭到阿拉伯國家的抵制，成果有限。拜登也表示根據國防部的情報，加薩的醫院遭到攻擊並非以色列所為。（Getty Images)

拜登同意表示，假如哈瑪斯瓜分、偷走人道濟助品，就再度顯示他們毫不關心巴勒斯坦人民的民生。另外，白宮也宣布，拜登將於美東時間19日晚8時在白宮發表全國演說，說明美國對以哈衝突的最新反應。

拜登前往以色列之前，加薩「阿里阿拉伯醫院」(Al-Ahli al-Arabi Hospital)遭火箭擊中，巴方官員稱至少400人喪生；哈瑪斯立刻指責是以軍所為，以軍則稱是加薩另一民兵組織「伊斯蘭聖戰」(Islamic Jihad)誤射火箭所致。

這起事件致拜登取消與約旦、埃及、巴勒斯坦自治政府元首的會晤，想降低區域緊張、避免戰火擴大的心血受挫。

美國安會：醫院爆炸非以責任

美國國安會發言人華森(Adrienne Watson)表示，調查仍在進行，但依據目前情資評估，阿赫里醫院爆炸責任不在以方。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)18日則在北京表示，哈瑪斯對以色列發動的突襲行動，不能作為對巴勒斯坦人「集體懲罰」的正當理由；他呼籲各方立即停火。古特瑞斯也譴責哈瑪斯7日突襲以色列、奪走1400多條人命之舉為「恐怖行為」，毫無正當性可言。