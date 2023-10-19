拜登籲以勿重蹈美國錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
拜登總統18日造訪以色列，雖匆匆結束行程，但為加薩急劇升高的人道危機取得突破帶來希望，拜登宣布美國提供1億美元供人道救助加薩及西岸地區之用，以色列同意救援物資由埃及進入加薩，埃及隨後也應允讓20輛卡車載運援助物資駛入加薩。
以允救援物資從埃及→加薩
拜登訪問以色列之前發生加薩醫院爆炸，拜登表示根據情報是遭恐怖分子攻擊，但他指出，絕大多數巴勒斯坦人不是哈瑪斯(Hamas)。國會山莊報(The Hill)報導，拜登警告以色列，莫重蹈九一一事件後美國的錯誤；他說，7日以色列遭遇恐怖攻擊，有人描述為以色列版的九一一事件，但以以國的國土面積，嚴重程度為15倍，不能不要求以國不追求正義。
拜登：兩場戰爭讓美付代價
但拜登的發言顯得謹慎，他要以色列小心翼翼，感受到憤怒時，別被它吞噬；九一一事件後全美怒火沖天，追求正義也取得正義，但也犯了錯；戰爭的時間抉擇點絕不會很明朗，必須權衡代價，要了解巴人正在受苦，而哈瑪斯不代表絕大多數巴人。
九一一事件後，美國發動阿富汗戰爭，追捕該為恐攻負責的人，幾個月後又開打伊拉克戰爭，兩場戰爭讓美軍付出數千死亡、20年作戰的代價。
加薩斷水斷電 平民暫時獲援
華盛頓郵報報導，拜登此行主要是向以色列宣示堅定支持，但也為數十萬斷水斷食斷電的加薩民眾取得紓困帶來希望；以國7日遭遇哈瑪斯史無前例的攻擊，致以軍包圍加薩，人權團體譴責包圍行動非法，也激起中東地區新一波的憤怒。
拜登會見以國戰爭緊急內閣、哈瑪斯攻擊罹難者家屬，再次譴責哈瑪斯的攻擊「令人不敢相信」，另保證美國會繼續支援，「讓你們知道自己並不孤單」；但拜登18日再次表示，哈瑪斯與巴人有別，「不代表所有巴人」。
以色列聲明表示，雖不准任何人道救濟品由自己領土送給巴勒斯坦人，但不會阻擋糧食、水及醫藥由埃及送給平民，唯不准哈瑪斯取得補給。
拜登19日將發表全國演說
拜登同意表示，假如哈瑪斯瓜分、偷走人道濟助品，就再度顯示他們毫不關心巴勒斯坦人民的民生。另外，白宮也宣布，拜登將於美東時間19日晚8時在白宮發表全國演說，說明美國對以哈衝突的最新反應。
拜登前往以色列之前，加薩「阿里阿拉伯醫院」(Al-Ahli al-Arabi Hospital)遭火箭擊中，巴方官員稱至少400人喪生；哈瑪斯立刻指責是以軍所為，以軍則稱是加薩另一民兵組織「伊斯蘭聖戰」(Islamic Jihad)誤射火箭所致。
這起事件致拜登取消與約旦、埃及、巴勒斯坦自治政府元首的會晤，想降低區域緊張、避免戰火擴大的心血受挫。
美國安會：醫院爆炸非以責任
美國國安會發言人華森(Adrienne Watson)表示，調查仍在進行，但依據目前情資評估，阿赫里醫院爆炸責任不在以方。
聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)18日則在北京表示，哈瑪斯對以色列發動的突襲行動，不能作為對巴勒斯坦人「集體懲罰」的正當理由；他呼籲各方立即停火。古特瑞斯也譴責哈瑪斯7日突襲以色列、奪走1400多條人命之舉為「恐怖行為」，毫無正當性可言。
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