以哈衝突／美軍司令突訪以色列 確保自衛資源到位

因應中東局勢，美國海軍「福特號」航母已部署到地中海東側，原定參加北約演習的「艾森豪號」航母也直奔中東，兩支打擊群共有十幾艘艦艇、官兵1萬2000人。(Getty Images)

以色列 對抗巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)的戰情升高之際，美軍中央司令部(CENTCOM)司令庫里拉(Michael Kurilla)17日無預警訪問以色列，確保以軍獲得一切所需資源；這波以哈衝突迫使拜登 政府調遣更多部隊和軍事資源回到中東，影響美國希望調整戰略聚焦應對中國和俄羅斯的計畫。

美國軍方當天下令2000名人員為部署到中東做準備，希藉軍力展示發揮嚇阻作用。國防部在聲明中表示，部長奧斯丁(Lloyd Austin)「透過下達準備部署(prepare to deploy)命令，將人員和一系列單位置於加強戰備狀態」，以便能「對變化中的中東安全情勢迅速做出反應」。

華爾街日報指出，美國擔心以哈衝突擴大，且要防範黎巴嫩真主黨參戰，拜登政府過去一周把兵力暫時調回中東。以哈衝突迫使美方重新思考中東兵力部署，考驗美國如何續挺烏克蘭和對付中國，尤其應對中國已成美軍長期要務。

美軍中央司令部司令庫里拉17日無預警訪問以色列，確保以軍獲得一切所需資源。圖為他去年9月在約旦出席記者會。(路透)

美國原定結束在中東和阿富汗的20年反恐戰後，開始應對中俄競爭；如今中東情勢升溫，美國為防衝突擴散，勢必妨礙聚焦印太的長期任務，也不利支持北約(NATO)嚇阻俄國，且要在中東維持更多駐軍盯著伊朗 。

2019年到2022年領導CENTCOM的陸戰隊退役將領麥肯錫(Frank McKenzie)說：「我們在中東擺出架勢，伊朗就會投鼠忌器；當我們撤軍又笨拙傳達今後只聚焦亞太的訊息，中東盟友便寢食難安，對手也變大膽。」

以軍準備對加薩發動地面攻勢前，CENTCOM司令庫里拉17日無預警訪以，成為以阿戰爭以來首位訪以的美國高階軍官。

庫里拉在飛機降落前告訴路透隨行記者：「我此行的目的是確保以色列擁有自衛所需的一切，尤其避免其他各方擴大衝突。」

美國官員透露，庫里拉計畫會見以軍高層，確保明瞭以色列的防禦需求。

「福特號」航母已到地中海東側，原定參加北約演習的「艾森豪號」航母直奔中東，兩支打擊群共有十幾艘艦艇、官兵1萬2000人；目前在紅海附近的兩棲攻擊艦巴丹號也朝以色列海岸移動，可能協助撤僑。

美國兵力近年轉往亞太應對中國，前次派兩支航母打擊群到中東是2020年。

除海軍外，五角大廈將更多A-10攻擊機、F-15及F-16戰機調回波斯灣，並自各軍種抽調組成約2000人的部隊，可能派往中東因應以哈地面攻勢。