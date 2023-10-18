以哈衝突／中東怪罪拜登「靜默外交」沒把以巴和平列主要政策

以哈戰爭爆發，美國迅速果斷地站在以色列一邊，令中東地區國家怪罪拜登總統。圖為拜登17日登上空軍一號，前往以色列訪問。(Getty Images)

自前總統尼克森以降的歷屆美國政府，一直透過大衛營峰會、穿梭外交等操作，力勸以色列 和巴勒斯坦領導人談判，緩和中東緊張局勢，但拜登 總統上任後，與眾不同地改採「靜默外交」政策，放棄歷屆總統、尤其是民主黨籍總統半世紀來促進以巴和平的高調努力；如今，以色列和哈瑪斯 暴力激烈衝突重返全球舞台，阿拉伯夥伴憤怒指責美國未積極參與調停，付出高昂代價。

美聯社報導，拜登外交政策重點明顯從中東熱點轉向中國，拜登政府勾勒「靜默外交」政策，主張在以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)強硬政府領導下，適度改善對巴勒斯坦人的自由和生活條件；而哈瑪斯7日突襲以色列後，以色列對加薩猛烈轟炸，數以千計平民死亡，難民跨境流動，拜登向該地區部署航母戰鬥群，無視以巴衝突的長期風險，再次成為世人關注焦點。

埃及總統塞西(Abdel Fattah El-Sisi)本周在首都開羅警告正走訪中東各國試圖遏制衝突的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，以巴戰爭已威脅整個中東穩定；塞西擔心以國軍事攻擊將把加薩230萬難民趕入埃及，他將此歸咎於國際社會幾乎不再施壓讓以巴重返談判桌。

華府智庫阿拉伯中心(Arab Center)巴以項目負責人穆奈葉爾(Yousef Munayyer)表示，「忽視沒有解決的核心問題，不會讓它們消失。這對每個人來說都是個教訓」。

但不少分析家從另一個角度分析認為，哈瑪斯7日屠殺後，拜登政府立即支持以色列加強防禦，可能會增強沙烏地阿拉伯與美國建立類似安全聯盟的意願；支持者認為，斡旋這一聯盟將穩定中東局勢，毋需全賴以巴和平協議。

新美國安全中心(Center for a New American Security)中東安全項目主任洛德(Jonathan Lord)指出，「美國快速果斷支持以色列，讓海灣合作夥伴非常嫉妒」。