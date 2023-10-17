普亭抵京出席一帶一路論壇 普習會將「單獨密談」

俄羅斯總統普亭17日上午飛抵北京出席一帶一路論壇，並預計將與中國國家主席習近平會談。(路透)

俄羅斯 總統普亭17日上午飛抵北京 出席一帶一路 論壇，並預計將與中國國家主席習近平會談。據俄羅斯衛星通訊社報導，中俄領導人將針對雙邊關係進行會談，討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係的問題。報導稱，習普會談將分兩階段進行，並可能針對最敏感的問題舉行單獨會談。

北京央視新聞17日上午報導，普亭乘飛機上午抵達北京首都國際機場，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇並參加相關活動。

普亭此行的重點是與習近平舉行中俄領導人會談。據克里姆林宮新聞局發布的消息指出，「雙方將討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係的問題，以及國際和地區熱點問題。」同時，普亭也計劃與出席論壇的其他一些國家的領導人舉行雙邊會談。

俄羅斯總統助理尤里．烏沙科夫表示，兩位領導人在會談中將以「屬於他們特有的友好和坦誠的方式」，討論雙邊務實合作和國際議程的現實問題，包括建立更加公正的多極世界秩序問題。

烏沙科夫指出，儘管習近平日程繁忙，會談仍將分兩階段進行。「首先是擴大範圍會談，即所謂的代表團會談。我們的代表團成員包括與中國主要合作方向的負責人、兩位副總理、有關部長，以及一大批俄羅斯重要商界人士。在擴大範圍會議之後，將以早餐會方式舉行小範圍會談。」

烏沙科夫還表示，在小範圍會談框架之外，中俄領導人也或將舉行單獨會談。「單獨會談的形式意味著完全封閉。當兩位領導人進行談話時，他們的確會就公眾不需要知道的最敏感的問題進行討論。」

中國17日至18日在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。中國國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，同時與赴陸出席高峰論壇的外賓舉行雙邊活動。