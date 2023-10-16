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FBI：美國遭恐怖攻擊威脅升高 提防「孤狼攻擊者」

編譯俞仲慈／綜合15日電
以哈衝突戰火延燒國內。圖為親以色列組織13日在紐約市抗議哈瑪斯的突襲行動。（Getty Images）
以哈衝突戰火延燒國內。圖為親以色列組織13日在紐約市抗議哈瑪斯的突襲行動。（Getty Images）

據福斯新聞網(Fox News)報導，隨著以哈衝突擴大，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)14日證實國內恐攻威脅升高，呼籲全國民眾提防「孤狼攻擊者」(lone actors)的攻擊行動。

國際警察首長協會(IACP)年會14日於加州聖地牙哥(San Diego)舉行，雷伊應邀出席並發表演說，除了向以色列表達哀悼，對於中東情勢惡化也深感憂心。

雷伊表示：「無論發生在美國本土或是海外，我們會持續全力因應這種恐怖威脅。」並坦承：「在此嚴峻環境下，毫無疑問，我們接獲的恐攻報告已經增加，我們必須保持警惕。」

雷伊警告：「尤其針對那些可能從最近發生的事件，受到刺激，進而採取暴力行動的『孤狼攻擊者』。」

雷伊呼籲全國民眾提高警覺：「你們應該要保持警惕，因為作為保護社區的第一道防線，你們往往是最先察覺到攻擊跡象的目擊者，我呼籲你們持續將任何情報或觀察結果，通報給有關單位。」

雷伊表示：「就我們而言，我們也會竭盡全力做一樣的事情，如此一來，就可以聯手保護我們的社區安全。」

根據報導，在雷伊提出警告前一天，哈瑪斯前領導人呼籲全球穆斯林走上街頭支持巴勒斯坦人，並將10月13日訂為「聖戰日」(Day of Jihad)，因此包括紐約在內等主要城市，為防範以哈戰爭引發的示威活動，已經加強警戒並部署更多警力，防範任何暴力活動。

據了解，FBI在以哈衝突發生後，已於10月9日公布聲明表示：「沒有具體可信的情報顯示，對美國會構成威脅。」並補充道：「我們正和該地區的安全人員以及國際組織密切配合。」

FBI 加州 巴勒斯坦

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