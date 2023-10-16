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保守派媒體看以哈衝突：責任全在拜登

編譯廖振堯／綜合15日電

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)在加薩走廊數十年來的大小衝突，源於猶太人和阿拉伯人之間的複雜土地問題，但美國保守派媒體卻將大部分的過錯和責任都怪在一個人身上：拜登總統。

紐約時報報導，保守派批評者在過去一周指責是美國情報部門失能，才讓哈瑪斯有機可趁；或堅稱是拜登政府放鬆金融制裁，使伊朗能夠提供哈瑪斯資金。

即使拜登公開譴責哈瑪斯入侵是「邪惡透頂」，依然有人不滿意他的回應。福斯新聞(Fox News)政論節目「新聞五虎將」(The Five)主持人之一皮羅(Jeanine Pirro)很快就針對拜登未表態的部分，像是拜登沒有提到伊朗，儘管伊朗在這次以哈衝突的角色尚不明朗；或是拜登沒有要求哈瑪斯扣押的美國人質迅速返回。

保守派媒體大部分報導集中在拜登政府的9月達成的換囚協議，也就是伊朗釋放五名伊朗裔美國公民，交換被華府凍結的60億元石油收入。前總統川普和其他共和黨人不斷指責浪費稅金，但這筆錢其實並不是納稅人的錢，官員也稱財政部監督下沒有證據顯示間接資助伊朗攻擊。拜登政府曾表示伊朗無法獲得這些資金，錢只能用於人道目的。

但保守派批評人士認為這些限制毫無意義，因為政府帳戶中的資金很容易轉移，伊朗可以在其他地方騰出資金給哈瑪斯。曾任川普政府內政部長的蒙大拿州共和黨眾議員辛基(Ryan Zinke)受保守派新聞網「布萊巴特」(Breitbart)訪問時，指責拜登政府「否認伊朗是該地區恐怖主義的主要推手」。

還有一些右翼人士將以哈衝突延伸到美國本土的左翼和自由派政策，像是「每天都有數千名移民在南部邊境被攔截，哈瑪斯的間諜正在偷渡。」但這些說法往往毫無根據。

拜登 伊朗 哈瑪斯

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