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以哈衝突╱以追捕巴版「賓拉丹」辛瓦 殺無赦

編譯潘勛／綜合15日電
「哈瑪斯」武裝組織領袖辛瓦，被視為以色列的「賓拉丹」。(美聯社)
「哈瑪斯」武裝組織領袖辛瓦，被視為以色列的「賓拉丹」。(美聯社)

以色列部隊目前矢言追殺「哈瑪斯」(Hamas)組織領袖辛瓦(Yahya Sinwar)，將辛瓦比擬成「巴勒斯坦版賓拉丹」，不管他人在何處都要找出來除掉，另堅稱辛瓦在世時日已經屈指可數。

以軍國際發言人赫克特(Richard Hecht)中校表示，辛瓦就是魔鬼的嘴臉、幕後主使7日攻擊以國的元兇，就像賓拉丹指使九一一恐怖攻擊事件。

每日郵報(Daily Mail)報導，辛瓦現年60歲，是加薩走廊哈瑪斯當前的領袖。他曾被以色列逮捕多次，曾在以國監獄坐牢24年，於2011年為交換被俘以國士兵沙利特(Gilad Shalit)而獲釋。

赫克特表示，辛瓦能出名起家，靠的是謀殺巴勒斯坦人；只要他認定為通敵的人就予以殺害，因此獲得「汗尤尼斯屠夫」的綽號，汗尤尼斯(Khan Younis)是加薩南部城鎮。

赫克特表示，除非找到並殺死辛瓦，不然以國部隊不會鬆手，他說，「那人(指辛瓦)跟他的班子已在我們的視線中，我們會找到那人的」，只是赫克特不忘表示，可能要花很長時間。

辛瓦2015年已列美恐怖分子名單

辛瓦2015年起，名列美國恐怖分子名單。赫克特表示，哈瑪斯空中活動首腦穆拉德(Murad Abu Murad)已在加薩市遭以國空襲炸死。

以國空軍另打擊哈瑪斯「精英」(Nukhba)突擊隊數十成員及設施；精英突擊隊參與7日攻擊以國。

以軍正在特拉維夫市以南述拉營(Camp Shura)的「拉比尼特基地」(Rabbinate Base)處理數量龐大被害遺體，辨視作業自7日大屠殺之後進行迄今。赫克特表示，有些東西本不該看到、聞到，以色列絕不會忘記這場屠殺。

哈瑪斯的政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)14日在卡達與伊朗外交部長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)會面。伊朗支持哈瑪斯組織，但是否直接參與7日對以國的恐怖攻擊，猶待商榷。

伊朗也未對哈瑪斯的運作行使掌控，與位在黎巴嫩的真主黨(Hezbollah)民兵組織並不相同。

哈瑪斯 加薩 伊朗

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