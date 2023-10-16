以哈戰爭 中國可能是最終受益者

中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以色列 與巴勒斯坦 激進組織「哈瑪斯」(Hamas)爆發戰爭，中國表面自稱中立，想調停停火，但實則偏袒阿拉伯國家，批評美國介入中東才是暴力爆發的根源，藉此推動中方主張的世界新秩序；以哈戰爭雖考驗中國染指中東的野心，但不少學者指出，最終中國可能是這場暴力衝突的受益方。

Axios新聞網站15日報導，北京想趁以哈衝突爭取阿拉伯國家的好感，爭取他們支持中國的全球構想，合理化極權統治，在國際舞台瓦解對保護人權的支持。

爭取阿拉伯國家支持推動改革

智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)學者富爾頓(Jonathan Fulton)表示，中方一直想在全球政治推動另類常則，阿拉伯國家自然是中國要拉攏的一群，爭取到阿拉伯國家，中共就會取得更多支持，推動中方想在國際體制推行的改革。

以軍15日空襲加薩南部拉法鎮，引發炫眼火光。以色列即將展開報復性的地面攻擊。(Getty Images)

批美國介入中東是暴力根源

同一時間，中國國營媒體及社媒大力主張，美國介入中東才是以哈血腥戰爭的根本源頭。美國斡旋以色列與幾個阿拉伯國家關係正常化，還繼續支持以色列，讓巴勒斯坦人蒙受難忍的壓力。

布局中東 打擊美國影響力

台灣淡江大學中以關係學者莫少白(Mor Sobol)指出，這種戰略在中東成本效益很高，把美國打成帶歧視的行為人，減損美國的中東影響力，中國在中東下大棋。

加薩南部靠近埃及邊界的拉法鎮遭到以軍報復空襲，一片斷壁殘垣。圖為兩巴勒斯坦孩童15日站在被炸毀的家宅窗口。大批巴勒斯坦人被逼自北部逃來南部躲避以軍大規模轟炸。(Getty Images) 加薩市的巴勒斯坦居民哀悼被以軍轟炸致死的親人。以軍即將展開地面報復攻擊。(美聯社)

但北京宣稱在以哈戰爭保持中立，勢必惹惱以色列。中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，至少有段期間，北京中東政策會因以哈戰爭而麻痺，強力支持以色列的美國已直、間接介入衝突，當地還有誰會聽中國的？

美聯社報導，但這並不妨礙中方的聲浪被聽到。中國中東問題特使翟雋過去一周去電巴勒斯坦及埃及官員，呼籲立即停火，對巴人立即進行人道濟助。翟雋另去電以色列官員，表示中國在巴勒斯坦問題沒有私利，始終站在和平、公平正義的一邊。

王毅 表態挺巴勒斯坦獨立建國

中國外長王毅站出來力挺巴勒斯坦，表示問題的癥結在巴人始終沒獲得公平對待。中國長期推動以、巴兩國解決方案，讓巴人獨立建國。

國務院表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)走訪中東時去電王毅，要求中國動用在中東擁有的一切影響力，別讓其他國家或組織捲進以巴衝突，讓戰火擴大；外界曉得中國與伊朗貿易及政治關係緊密，而伊朗支持哈瑪斯及黎巴嫩真主黨。

布林肯與王毅交談是哈瑪斯攻擊以色列以來，美、中首度對中東局勢進行高階接觸。

中國調停中東 立場比美國好

學界把中國的姿態描述成「相挺巴勒斯坦的中立」，勢必疏離以色列，另在俄烏戰爭中自稱中立卻支持俄國，這種中立是無法長久的，「不作聲即是默許」。

但中國今年調停沙烏地阿拉伯與伊朗復交，奪下美國以外的國家可出手停調和平的功績；人民大學另位學者王義桅表示，中國就化解衝突而言，不論就沙伊、俄烏或以巴，地位比美國來得好，「你已站邊，而叫另一邊恨你，是無法斡旋調停的」。學界因此認為，長期下來中國可改善與阿拉伯國家關係。